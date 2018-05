Rama në Austri për rrugën e re të refugjatëve, policia ndalon 7 sirianë

Kryeministri Edi Rama do jetë sot në Vjenë, për të marrë mbështetje për integrimin nga Austria.

Kancelari riosh, Sebastian Kurz është shprehur se do e mbështesë Shqipërinë për çeljen e shpejtë të negociatave.







Por ka gjithmonë një por…

Integrimi është një rrugë e vështirë, ku duhet jo vetëm të bindësh 28 vende anëtare, por edhe të plotësisht disa interesa të tyre.

Në rastin në fjalë, Kurz duket i shqetësuar për atë që njihet si rruga e re e refugjatëve në Ballkan.

Ajo kalon tashmë përmes Shqipërisë, në drejtim të Malit të Zi e prej andej shumë prej tyre përfundojnë në Austri.

I djathti Kurz nuk e ka me shumë dëshirë që të pranojë hapjen e negociatave, por problemi i tij kryesor mbetet fluksi i refugjatëve, diçka që tashmë përcakton edhe rezultatet zgjedhore në Europë.

Nuk dihet saktësisht se çfarë do i kërkojë ai Edi Ramës, në këmbim të mbështetjes për çeljen e negociatave.

Ajo që dihet deri më tani është se Shqipëria i ka hapur kufijtë që refugjatët të kalojnë tranzit.

Kjo ka zemëruar Malin e Zi, që ka kërcënuar se do të mbyllë kufirin me Shqipërinë me një gardh.

A do mbeten gjithmonë e më shumë refugjatë në Shqipëri dhe a është kjo pjesë e një pakti për të marrë dritën jeshile për në BE?

Mbetet për t’u parë.

Ndërkohë të mërkurën, dy të rinj janë arrestuar nga ana e Policisë në Fier, pasi janë kapur duke transportuar në mënyrë të paligjshëm shtetas sirianë.

Mikel Hoxha 25-vjeç dhe Xhuljan Bullari, 22 vjeç, janë kapur duke transportuar 7 shtetas sirianë.

Detajet:

1.Mikel Hoxha, 25 vjeç, banues në Tiranë.

Arestimi i këtij shtetasi u bë pasi në lagjen “1Maji” Fier, është kapur me automjetin e tij tip “Opel” duke transportuar 4 shtetas Sirianë të cilët kanë hyrë në kufirin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të paligjshme.

2.Xhuljan Bullari, 22 vjeç, banues në Tiranë.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në lagjen “Sheq i Madh” Fier, është kapur me automjetin e tij tip “Lancia” duke transportuar 3 shtetas sirianë, të cilët kanë hyrë në kufirin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të paligjshme.

Materialet i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprime të mëtejshme për veprat penale “Dhënia ndihmë për kalim të paligjshëm kufiri” parashikuar nga Neni 298 i Kodit Penal.