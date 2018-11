Zbardhet fjala e kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit të PS.

Burime nga takimi bëjnë me dije për “BalkanWeb” se Rama është shprehur se mosdekretimi i Lleshit nga Meta eshte ne shkelje te Kushtetutës.







“Mosdekretimi është ne shkelje te Kushtetutës. Nuk kemi gjykate kushtetuese dhe ne do gjejmë mënyra te tjera. Nuk ka asnje lloj mëdyshje për mbështetjen e Lleshit i cili ka Top cosmic- certifikata me e larte e sigurisë nga NATO. Nesër do nisim t’i krijojmë bindjen Presidentit te Republikës”,- mësohet të ketë thënë Rama në grupin e PS.