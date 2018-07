Rama mbyll llogaridhënien publike: Morëm prej qytetarëve të gjitha mësimet…

Me takimin e zhvilluar sot në Korçë, kryeministri Edi Rama ka mbyllur etapën e llogaridhënies publike, që zgjati dy muaj në cdo cep të Shqipërisë. Në fund të këtij procesi, Rama ka dy fjalë për qytetarët.

“LLOGARIDHËNIA PUBLIKE mbyllet pas dy muajsh intensive, ku anetaret e kabinetit qeveritar se bashku me deputetet kryen qindra takime e mijera kontakte te drejtperdrejta me njerezit e zakonshem, ne cdo bashki e njesi administrative (ish-komune) te Shqiperise🤝

Jo per fushate elektorale as per te kerkuar vota, po per te folur e degjuar, per te informuar qytetaret e komunitetet mbi cka kemi bere e duam te bejme me tej dhe per te marre prej tyre te gjitha mesimet e mundshme ne funksion te korrigjimeve e permiresimeve te domosdoshme te punes sone🤗

Mirenjohje e respekt te gjithe atyre qe na dhane mundesine e madhe te komunikimit te drejteperdrejte…”