Rama: Kur media nuk është kazan, gazetari gjerman e ndryshoi shkrimin

Gazeta e njohur gjermane, Die Welt e ka ndryshuar një citim të kryeministrit shqiptar, Edi Rama, se 613 kg kokainë u kapën në bashkëpunim me autoritetet italiane. Lajmin e publikoi vetë Edi Rama.

Statusi i Ramës





KUR MEDIA NUK ESHTE KAZAN

Prestigjozja gjermane Die WELT korrigjoi në kohë rekord, citimin e gabuar nga intervista ime e regjistruar me gazetarin, lidhur me të vërtetën (e shtrembëruar padashje nga gazetari gjatë zbardhjes së intevistës) të kapjes së 613kg kokainë nga agjencitë ligjzbatuese shqiptare, pa asnjë bashkëpunim ndërkombëtar!

Mund të kishte qenë fare mirë një operacion në bashkëpunim me partnerët (si shumë të tjerë), që s’do zbehte as vlerën e operacionit e as rolin e agjencive tona, por e vërteta është se nuk ishte dhe kaq!