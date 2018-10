Në një takim me drejtuesit e policisë, ku ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshem, Fatmir Xhafaj, kryeministri Edi Rama është shprehur se shpifjeve, sipas tij, politike dhe mediatike, policia duhet t’i kthejë përgjigje me shumëfishim të goditjeve ndaj krimit.

“Ofensiva politike dhe mediatike meriton një kundërpërgjigje dhe si kundërpërgjigje duhet të jetë shumëfishimi imediat i goditjeve ndaj krimit dhe ndaj çdo shkelje të ligjit që nga të fortët deri tek ata që shkellin rregullat e qarkullimit e qetësinë e komunitetit…”, tha Rama.







“Kam kërkuar sot, që të flas me ju dhe përmes ju me të gjithë punonjësit e Policisë së shtetit. Po kalojmë një moment kur mbi publikun, e për fat të keq edhe mbi Policinë e Shteti është marrë një fushatë shpifjesh të rrezikshme. Bota i njeh si Fake News që përhapen. Lajmi i rremë, shpifja ka qenë me ne në faqet e gazetave dhe në mediat tradicionale. Kam ardhur këtu, sepse dalldia e shpifjes nuk duhet të ndikojë në asnjë mënyrë në punë tuaj”.

“Ofensiva politike dhe mediatike për të krijuar te njerëzit perceptimin e pasigurisë dhe kriminalitetit të dalë jashtë kontrollit, kriza ulëritëse e politikës është mundësi që duhet shfrytëzuar, shtysë për të mbledhur të gjitha energjitë që ta ngjisim në një shkallë tjetër Policinë e Shtetit”, u shpreh Rama.