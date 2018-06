Rama: Jemi një hap pranë BE! Vasili: Hoqe çdo dyshim që je budalla

Kryeministri Edi Rama e nisi ditën duke shpalosur moton e re: Jemi një hap pranë BE.

Por Petrit Vasili i LSI thotë se kryeministri po tregon që është budalla.







STATUSI I VASILIT

Kryeminister mos fol me per negociatat, se hoqe cdo dyshim qe je budalla.



Kryeministri me gjuhen e varferuar deri ne shkretim dhe me logjiken grope si goje pa dhembe, gajasi dynjane me kete mbylljen e negociatave qe ja tregojne si hapje dhe ky e thote dhe e thote pa pushim.

Ndaj per ta ndihmuar kete kryeminister qe vetem tall e percmon veten dhe qe s’ja var më trasten njeri, vlen keshilla monumentale e Oskar Wilde qe thote:

“Ndonjehere eshte me mire te qendrosh i qete dhe te dukesh budalla se sa te hapesh gojen dhe te heqesh cdo dyshim qe je i tille”