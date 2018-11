Rama ‘i përgjigjet’ gazetarit Rakipi: S’na ha qoshja për…

Vijon përplasja në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetarit Ylli Rakipi. Dje nga foltorja e Kuvendit, kreu i qeverisë sulmoi moderatorin e “Të Paekspozuarit” dhe analistë të tjerë për deklaratat kundër qeverisë së tij.

Mbrëmë nga studio e emisionit në News24, gazetari Rakipi i quajti diarre politike deklaratat e Ramës. Megjithatë kryeministrit nuk ka ngurruar t’i kthejë përgjigje, dhe këtë e ka bërë në rubrikën “Përgjigja ime” në ERTV.







Rama thotë se, gazetari ka përvetësuar 2.5 mln euro qera nga zyrat e OSHEE në pallatin në pronë të gazetarit, dhe më pas këto zyra janë shpërngulur.

“Habitem pse më sulmojnë kaq shumë Të Paekspozuarit (emision i gazetarit Ylli Rakipi në Neës24). Mbase ka ardhur koha të ekspozoj një fakt që kushedi ka lidhje për Ylli Kadriun, ndryshe Ylli Rakipi që i ofroi OSHEE ndryshe e quajtur CEZ një garazh në pallatin plot 10 kate ndërtuar prej tij ku kryepritja për abonentin me një tualet për të gjithë stafin dhe abonentin bashkë dhe pa gjenerator në raste errësire.

Nuk e di po mendojeni në bazë të një kontrate absurde Ylli Kadriu ka marrë deri vonë në emër të pronarit Ylli Rakipi 2 milionë e 561 mijë euro qera. Po po, nuk e dëgjuat gabim plus 39 mijë euro garanci. Këtë kontratë të paekspozuar ia prishi organizata kriminale e Rilindjes, e cila ka 1001 të këqija por të zezën që paratë e taksave dhe të mirat publike t’i ndajë me Ylli Kadriun, apo me shumë yje të tjerë të medias e politikës, që kanë rrezatuar me thënë të drejtën për shumë vite duke marrë nga pushteti i radhës energji financiar me hir a me pahir fatkeqësisht kjo organizatë kriminale nuk e ka.

Organizata jonë e Rilindjes ka dhe arrogancën që nuk i ha qoshja kurrë dhe hiç fare as për jashtënxjerrjet e ekspozuara e as për gjobat e paekspozuara të Ylli Kadriut, të Qimi.net Kadriut, të Artur Kadriut dhe të tërë kadrijve në politikë që i paguajnë këto materie të biodegraduara në formë ylli”,- tha Rama./BW/