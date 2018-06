Rama: BE ‘shpoi’ tullumbacen e lajmit të rremë për kampin e refugjatëve

Kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale pas mini-samitit të BE për emigracionin.

Rama tha se samiti nxori në pah gënjeshtrën e lajmit se në Shqipëri do ngrihet një kamp refugjatësh.







Sipas tij, ky lajm u prodhua nga ‘esadistët e rinj’ në Shqipëri.

“Dje Samiti i BE për krizën e refugjatëve shpoi tullumbacen gjigande të Lajmit të Rremë për Kampin në Shqipëri! Ky lajm i prodhuar dhe propaganduar nga esadistët e rinj të Shqipërisë në politikë e media,s’ka asnjë lidhje me planet e BE për refugjatët. Mos t’ua harrojmë këtë turp”, shkruan Rama në FB.