Qumësht me aflatoksinë, Peleshi: Varet çfarë ka konsumuar lopa…

Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ka komentuar sërish aflatoksinën në qumësht.

Sipas tij normat e bërë nga ministria kanë dalë 8 herë më poshtë sesa niveli i lejuar në SHBA. Por analizat e bërë nga BOOM janë bërë në ISUV, që njeh standardin europian dhe jo atë amerikan, raporton Ora News.







Peleshi: Normat tuaja të cilat dolën pak mbi nivelin tonë të lejuar ishin 8 herë më poshtë sesa niveli i lejuar i SHBA…

Gazetarja: Por më të larta se BE dhe normat e vendosura dhe në legjislacionin tonë.

Peleshi: Ishte mbi normë dhe sado të kalojë për ne ndizet sinjali i kuq alerti dhe bëhet kontrolli dhe kompania monitorohet në mënyrë më të shpeshtë. Të dyja kompanitë janë kontrolluar përsëri dhe përgjigjet zyrtare kanë dalë brenda normës. Aflatoksina siç e kam shpjeguar edhe më parë, nuk shfaqet….po u shfaq njëherë pastaj do ta kesh gjithmonë! Jo! Varet çfarë ka kosnumuar lopa atë ditë. Ajo që keni konstatuar ju është një çedim i një momenti që është korrigjuar të nesërmen. Do vazhdojmë të bëjmë këtë që kemi filluar. Kontroll pa kompromis. Kemi mbyllur 11 fabrika të përpunimit të qumshtit. Do fillojmë një kontroll nga i cili nuk shpëton dot asnjë fabrikë sepse do të jetë një kontroll i nënprodukteve të qumshtit në raftet e supermarketeve. Fabrikat e mëdha janë tjetër histori, kanë një standard, kanë investuar për të blerë aparate për matjen e aflatoksinën. Kur kemi kapje nga kontrolli i inspektorëve tanë jo vetëm penalizojmë prodhuesin, por çojmë në prokurori sepse siguria ushqimore është pjesë e sigurisë kombëtarë.