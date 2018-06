Qeveria kalon prishjen e teatrit me procedurë të përshpejtuar në Kuvend, kush e firmosi dhe komisioni që ngrihet

Qeveria ka kaluar dje me shpejtësi vendimin për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”, për shqyrtim e miratim, me procedurë të përshpejtuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Ajo që bie në sy është se vendimi nuk është firmosur nga kryeministri Edi Rama, por nga zv-kryeministra Senida Mesi.

Qëllimi i këtij projektligji është realizimi i projektit për zhvillimin e një zone urbane në qytetin e Tiranës dhe ndërtimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar me partner privat.







Qeveria ka vendosur ngritjen e një komisioni negociimi për të përfaqësuar pronarin-shtet me të drejta të plota, për të vlerësuar dhe tjetërsuar pronat në pronësi të pushtetit qendror apo të vetëqeverisjes vendore për zhvillimin e këtij projekti…

Përbërja e komisionit të negociimit

Komisioni i negociimit krijohet me vendim të Këshillit të Ministrave, kryesohet nga përfaqësuesi i caktuar nga Bashkia Tiranë dhe në përbërje të tij ka përfaqësues të institucioneve, si më poshtë vijon:

a) Ministria e Drejtësisë;

b) Ministria e Financave dhe Ekonomisë;

c) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;

ç) Ministria e Kulturës

d) Avokatura e Shtetit.

Komisioni i negociimit mund të thërrasë edhe përfaqësues nga institucione të tjera si dhe ekspertë të fushës, që gjykohen të nevojshëm.

Komuniteti i aktorëve teatrorë përfaqësohet në komisionin e negociimit me jo më shumë se dy përfaqësues, të përzgjedhur nga vetë ata.