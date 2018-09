Vuani nga seksi? Epo, një kompani çaji ka menduar për ju!

“Calm The F*ck Down Tea/ Çaji qetësohu dreqi e marrtë” është një produkt që merr përsipër që t’u ulë nervat në mënyrë të menjëhershme.







Mjafton të merrni një filxhan nga ky çaj dhe do shikoni se si problemet tuaja fillojnë të zbehen.

Nëse jo 100%,e sigurtë është që kuron stresin dhe mendojmë se nuk asgjë të keqë nëse të paktën përpiqeni.

Kompania shkruan:

Kompania jonë e ka mbajtur për një kohë të gjatë statusin si pije kombëtare në Britani, kështu që nëse ju pëlqen një alternativë interesante u prezantojmë me këtë çaj mrekulli-bërës.”

Të shumta kanë qenë reagimet e njerëzve, të cilët me nota komike kanë komentuar se do ja blejnë menjëherë shefave ose grave të tyre.