‘Pyteee…!’, ja ç’do të thotë shprehja e famshme e Arian Çanit…

Është e pamundur mos ta keni dëgjuar të paktën një herë shprehjen “Pyteee”, nga Arian Çani i cili e përdor thuajse çdo emision.

Por jo vetëm Çani, këtë shprehje e përdor edhe Robert Aliaj, i cili është shprehur se, e ka shpikur e ka qenë i pari që ja ka thënë moderatorit.







“Ajo është shprehje që e përdorin të gjithë njerëzit që flasin frëngjisht”,- tha Çani dje i ftuar në “Xing me Ermalin”.

I pyetur se çfarë do të thotë kjo shprehje, Çani u përgjigj se “Pyte” (Putain) është e ngjashme me shprehjen anglisht “What The Fuck”.

Më pas dy moderatorët filluan të bënin humor se si mund të thuhet kjo shprehje shqip.