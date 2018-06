Punëtori gjerman kap skedinën më të madhe në Botëror

Gjermani kishte vënë 12 ndeshje në skedinën e tij, ku vendosi 80 euro për të fituar 259,532.09 euro. “E pashë biletën 300 herë atë ditë, pas fitores së Kolumbisë me Poloninë. Nuk po u besoja syve se kisha fituar gati 260,000 euro. Jam shumë i lumtur dhe ky është një lehtësim i madh për mua”, – tha për “BFM TV” Jeremy, punëtori gjerman që ka fituar bastin më të madh të Kupës së Botës deri tani.







Ai e vendosi skedinën në një kompani franceze bastesh online, duke gjetur përfundimin e 12 ndeshjeve. Por ka qenë me shumë fat, sepse fitorja e Zvicrës erdhi në fund me golin e Shaqirit, ajo e Gjermanisë ndaj Suedisë në shtesë me golin e Krosit dhe e Brazilit ndaj Kosta Rikës po në shtesë me golat e Kutinjos dhe Nejmarit.

Skedina me fitimin 259,532.09 euro:

Iran-Spanja: fiton Spanja

Danimarkë-Australi: barazim

Francë-Peru: fiton Franca

Argjentinë – Kroaci: fiton Kroacia

Nigeri – Islandë: fiton Nigeria

Brazil – Kosta Rikë: fiton Brazili

Serbi – Zvicër: fiton Zvicra

Kore e Jugut – Meksikë: fiton Meksika

Gjermani – Suedi: fiton Gjermania

Belgjikë – Tunizi: fiton Belgjika

Angli – Panama: fiton Anglia

Poloni – Kolumbi: fiton Kolumbia