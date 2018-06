Publikohet raporti befasues, ky është lloji i seksit që preferojnë shqiptarët

A e dini se çfarë shikojnë më shumë shqiptarët në faqet pornografike?

Gjiganti i pornografisë që e filloi aktivitetin në Montreal të Kanadasë në vitin 2007, ka publikuar të dhënat për vitin 2017.







“Pornhub” ka publikuar mes të tjerash hartën botërore të preferencave, që tregon se çfarë materiale nga kategoritë e kësaj faqe shikojnë më shumë banorët e çdo shteti. Harta e Shqipërisë është ngjyrosur me lejla, ashtu si e Kosovës.

Pra, përdoruesit nga Shqipëria kanë klikuar më shumë video nën kategorinë “MILF”, materialet me skena ku aktoret që performojnë janë femra të grupmoshës 30-50.

Preferencë kjo që ka ndryshuar nga një vit më parë. Në 2016-ën kategoria me e klikuar nga shqiptarët ishte “lesbian”, materialet me skena ku femrat kryejnë marrëdhënie seksuale me njëra–tjetrën.

Një tjetër e dhënë që jepet në raportin për vitin 2017 për Shqipërinë është se meshkujt shohin më shumë pornografi se femrat.