Analisti Fatos Lubonja ka komentuar mosdekretimin e Sandër Lleshit si ministër i Brendshëm nga Presidenti i Republikës, Ilir Meta.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në News24, Lubonja tha se arsyeja se pse kreu i shtetit e bëri këtë vazhdon të mbetet enigmë duke qenë se ende nuk ka një njoftim zyrtar për marrjen e këtij vendimi.







Megjithatë analisti Lubonja ka ngritur hipotezat e tij në lidhje me refuzimin e propozimit të Kryeministrit Edi Rama.

“Sot jemi përësëri mbi hipoteza se pse e bëri Meta, njëra është që ai ka ndonjë informacion që ne nuk e kemi lidhur me figurën që të paktën atij i krijon mosbindjen për ta dekretuar. Kjo mbetet enigmë, dhe vijmë te cështja tjetër, që ndoshta Meta donte të vinte në dukje mungesën e Gjykatës Kushtetuese. Problemi këtu është kryeministri. PD vuri ministrin e vet teknik, e prapë s’e përballonte dot sistemin e ngritur nga Rama,” tha Lubonja.

“Ka shumë komente lidhur me këtë që lidhen qoftë me krizën institucionale që është krijuar, apo qoftë me personat. A është presidenti noter apo jo? Në parim ne kemi nevojë për një president mbi palët, që të shërbejë si simbol uniteti. Presidenti nuk duhet të jetë noter dhe madje të zgjidhet me 3/5 dhe jo me 51% të votave. Është modeli i noterit thjesht firmosës që kemi ne. Ne nuk dimë ende arsyet e mosdekretimit. Presidenti duhet të mbetet një figurë që të mos kontestohet kollaj. Po këtu është ndryshe. Rama sa erdhi, hoqi fotot e Nishanit, duke treguar se Presidenti këtu nuk përfillet.

Mazhoranca ka prishur ekuilibrin e institucioneve, kemi një kryeministër që ka kapur gjithçka. Na ka lënë pa një drejtësi, nuk është funksionale dhe e pavarur.

Shohim tendencën të kemi një formë arrogante, ashtu si dhe për Teatrin. Po ashtu është dhe cështja e mungesës së Gjykatës Kushtetuese.

Një këshilltar për sigurinë që për 5 vite nuk shihka se si policia është e ndërthurur me krimin, atëherë s’bën,” tha më tej Lubonja.