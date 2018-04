Pse Mbretëresha Elisabeth II feston dy ditëlindje?

Mbretëresha Elizabeth II mbushi dje plot 92 vite, e cila e ka festuar mes familjarëve të saj.

Por edhe pse ajo e festoi dje ditëlindjen e saj, Mbretëresha Elisabeth II do të ketë mundësinë që ta festojë ditën e saj të lindjes edhe në një ditë tjetër.







Një tjetër festë e madhe për të do të zhvillohet më 9 qershor. Por të gjithëve na lind pyetja pse Mbretëreshë Elisabeth II do e festojë sërish ditëlindjen e saj në një ditë që ajo nuk ka lindur? Mesa duket është traditë mbretërore që mbretëresha të ketë dy ditëlindje: një ditëlindje private dhe një ditëlindje publike.

Festimi privat zhvillohet në ditën kur ka lindur mbretëresha , pra më 21 prill, ndërsa festa private ndodh shpesh në verë, kur koha është më e bukur dhe plot diell.

Po kjo është një fakt tashmë që Mbretëresha feston ditëlindjen e saj në një moment të dytë, pra në qershor, kur familja mbrtërore merr pjesë na paradën “Trooping the Colour”, një ceremoni tradicionale e ushtrisë britanike dhe ushtrisë së Komouneltit që daton që nga shekulli 17.

Kjo traditë daton që në vitin 1748 gjatë sundimit të Mbretit George II, i cili kishte lindur në tetor dhe nga fakti që kishte lindur në një muaj që nuk ishte verë,u vendos që ditëlindja e tij do të festohet në një datë kur koha do të ishte më e ngrohtë.

Edhe Mbreti Edward VII i cili mbretëroi në fillim të shekullit të 20-të, kishte linur gjithashtu në një muaj të ftohtë: 9 nëntor. Ditëlindja e tij është festuar gjithmonë në maj apo qershor falë paradës. Sot është traditë që paradat të mbahen të shtunën e dytë të qershorit, prandaj edhe data 9 qershor që Mbretëresha Elisabeth II do ta festojë ditëlindjen e saj i bie e shtuna e dytë e muajit qershor.