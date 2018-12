Provokon Arian Çani: A qëndron Erion Veliaj pas protestës së studentëve?

“A është Erion Veliaj regjisori i fshehtë i protestave studentore”. Me këtë titull gazetari Arian Çani provokoi që në nisje të emisionit të tij, mbrëmjen e së premtes. Sipas idesë së tij Çani hodhi dyshime se ajo mund të mbështetet në prapaskenë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj për shkak të përplasjeve që kanë këta të dy. Moderatori i “Zonë e lirë” tha se nuk e beson që protesta të jetë “pa kokë”.

“Kush po e organizon protestën? Nuk është pa kokë. Nuk ka protestë pa kokë. Kujt i intereson kjo protestë? Ne e dimë që Veliaj kontrollon shoqatat, kontrollon mediat” – tha Çani.







Ai tha se opozita do të kërkojë të përfitojë prej saj, por nuk rast të rrëzimit të Ramës, e majta mund t’i fitonte zgjedhjet me Veliajn në krye sepse sipas tij opozita ende nuk ka forcën e duhur. Çani tha se protesta e studentëve është e ngjashme me atë të armëve kimike ku Rama nuk u thoshte dot “JO” amerikanëve dhe ngriti qytetarët në protestë. ©LAPSI.al.