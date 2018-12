Protestat/ Zbulohet axhenda e studentëve për nesër…

Studentët vijojnë të sfidojnë reshjet e shiut para godinës së kryeministrisë. Ata sot kanë hyrë në ditën e dhjetë me radhë duke kërkuar me ngulm plotësimin e pikave të adresuara me shkresë zyrtare tek kryeministria, ndërsa siç shprehen vetë studentët, nuk do të ketë asnjë dialog dhe negociata me shefin e ekzekutivit pa i plotësuar më parë të 8 pikat.

Gazetari i “BalkanWeb” dhe News 24 , Erjon Skëndaj po e ndjek nga afër protestën e studentëve para godinës së kryeministrisë, por gjatë raportimin “Live” një person ka tentuar ta pengojë në përçimin e informacionit, por më pas gjithçka u mbyll pa asnjë problem.







Gazetari u shpreh se kjo situatë dhe konkretisht ky person prej ditësh tenton të pengojë punën e mediave dhe të gazetarëve gjatë raportimi të tyre.

Gjatë ditës së nesërme është theksuar se protesta e studentëve do të jetë mbarëkombëtare dhe për këtë, Skëndaj tregoi disa skenarë të mundshme se ku mund të protestohet dhe si do të jetë numri i tyre, duke marrë në shqyrtim se nesër është ditë pushimi dhe shumë studentë shpërndahen nëpër rrethe.

“Një person që nuk ka lidhje me protestën ndërhyn sa herë që flasin mediat përpiqet që t’i pengojë në raportimin e tyre . Për protestën dhe vendin ka shumë ide, një pjesë e studentëve shprehet se do të protestojnë nesër tek Zogu i Zi, por kjo ide duket se ka ra poshtë. Një grup tjetër shprehet se nuk ka punët me rrugët, por kauza e tyre është tek kryeministria. Thirrje mbarkombëtare ka, por jo organizime mirëfilli. Shumë studentë shkojnë në shtëpi për të siguruar ushqimin e javës. Në fundjavë kishte shumë protestues”, shtoi Skëndaj./BW/