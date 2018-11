163 objekte që janë në proces legalizimi dhe që preken nga projekti i Unazës së Madhe do të skualifikohen nga ALUIZNI.

Drejtori i Autoritetit Rrugor të Shqipërisë, Afrim Qendro , kryeinspektorja e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Dallëndyshe Bici si dhe nënkryetari i bashkisë së Tiranës dolën në një konferencë për median lidhur me projektin e Unazës së madhe.







Prej dy ditësh banorët e zonës nga Shkolla Teknologjike tek sheshi Shqiponja janë në protestë pasi do u prishen objektet e tyre.

Qendro e vlerësoi një projekt shumë i rëndësishëm

“Është për 100 vitet e ardhshme për Tiranën. E kemi të standartizuar dhe uniformizuar në të gjithë gjatësinë e tij nga Shkoza deri tek Shqiponja do të jetë një projekt i kategorisë A urbane me tre korsi kalimi, njëra prej tyre korsi emergjence, tre metra. Ndarje të mesit dhe të gjithë elementët urbanë, do të ketë ndriçim, gjelbërim, korsi biçikletash”

Kreu i ARRSH-së tregon dhe arsyen pse ndodhi kaq shpejt ndërhyrja.

“Meqënëse garat u zhvilluan në këtë kohë shfrytëzuam momentin nga shpallja e fituesve deri në lidhjen e kontratave dhe të 5 institucionet, Autoriteti Rrugor, bashkia, Inspektoriati ndërtimor, Hipoteka dhe ALUIZNI kemi dalë në terren dhe kemi bërë identifikimin dhe verifikimin paraprak të gjithë objekteve, banesa e biznese që preken nga ky projekt”

Sa objekte preken?

Afrim Qendro:

“Nga verifikimi paraprak, për të pesta lotet e të dyja projekteve, na del në total:

317 objekte nga të cilat

163 objekte janë në proces legalizimi dhe do të jenë të skualifikuara nga ALUIZNI

123 objekte janë me vërtetim pronësie

kemi disa objekte të tjera për të cilat, me verifikimin nuk ka asnjë lloj informacioni sepse ose nuk ka pasur banorë në banesa ose nuk kanë dashur të japin informacionin përkatës.” (Ora News)