Deputeti i PD, Klevis Balliu ka thënë se PD do mbështesë banorët në protestën e tyre tek Unaza e Re kundër prishjes së banesave. I ftuar në rubrikën ’Opinion’ në News24, Balliu u shpreh se banorët jetojnë aty prej 20 vitesh, ndërsa kërkojnë dëmshpërblim me vlerën e tregut për banesat e tyre. Ai tha se policia arrestoi një grua shtatzënë.

“Ka disa ditë që banorët e Unazës së Re janë në protestë, pasi po u shkatërrojnë shtëpitë. Ata kanë 20 vite aty dhe paguajnë taksa dhe votojnë. Pra nuk mund të quhen ilegalë. Është për të ardhur keq se si këta ministra dhe 74 deputetë nuk gjejnë një minutë kohë për t’u përballur me banorët. Banorët kërkojnë dëmshpërblim me vlerën e tregut për banesat e tyre. Ata janë gati t’i shkojë kauzës së tyre deri në fund. PD do i mbështesë banorët deri në fund. Mbështetja jonë konsiston në mbrojtën ndaj policisë, jo për të gjithë se shumica e policëve zbaton urdhrat. Një zonjë shtatzënë u arrestua me pretendimin se nuk kanë kërkuar leje për protestën, por kjo nuk është e drejtë. Rreth 10 persona u arrestuan në mënyrë të padrejtë. PD mbështet qytetarët në kauzën e drejtë”- tha deputeti i PD.







Ndërkohë i pyetur në lidhje me thirrjet anti shqitpare dhe nacionaliste të grekëve në Bularat të Gjirokastrës, deputeti i PD i konsideroi si të turpshme dhe të patolerushme. Ai tha se Shqipëria është një vend i NATO-s.“Ishte çdo gjë, por vetëm varrim nuk ishte. Unë pashë disa ekstremistë e terroristë që bënin thirrje për vrasjen e shqiptarëve. Të bëjnë kujdes se kanë të bëjnë më një vend anëtar të NATO-s dhe konventave ndërkombëtare. Ishte i turpshëm edhe reagimi i kryeministrit grek. Është e pa turpshme dhe e pa tolerueshme ajo që ndodhi në Bularat. Si u futën në Shqipëri ata persona grekë që ishin non grata? Këtu nuk ka shtet e qeveri, prandaj ndodhin ato që ndodhën”- tha Balliu.

Në lidhje me mos dekretimin e Sandër Lleshit në krye të ministrisë së Brendshme, Balliu tha se: “Sandër Lleshi është një kukull në dorën e Ramës dhe unë mendoj se Presidenti Meta nuk do dekretojë sërish, pavarësisht kërkesës së dytë të Ramës për dekretim”.