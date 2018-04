Protesta, sa vite burg rrezikojnë deputetët e proceduar

Policia e shtetit ka proceduar penalisht për disa vepra penale një numër të konsiderueshëm përfaqësuesish të opozitës si dhe përkrahësit e tyre, për sa i takon bllokimit të disa ditëve më parë të rrugëve në disa akse të vendit.

Ndër veprat penale për të cilat i ka paditur policia përfaqësuesit e lartë të opozitës, mes të cilëve janë edhe kryetari i PD-së Lulzim Basha, si dhe kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, janë ajo e pjesëmarrjes në tubime të paligjshme, si dhe bllokimi i rrugës së automjeteve.





Vepra e parë penale, parashikon nga një dënim me gjobë deri në një dënim maksimal me një vit burg.

Më i rreptë është ligji për sa i takon bllokimit të rrugës duke penguar qarkullimin e automjeteve. Në këtë rast parashikohet nga dënim me gjobë deri, në katër vite burg.

Neni 262

Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme

(Shtuar paragrafi III me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001)

Organizimi i grumbullimeve dhe i manifestimeve të personave në sheshe dhe vende të kalimit publik, pa marrë më parë lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta apo kur nga organizatorët shkelen kushtet e parashtruara në kërkesën për dhënie të lejes, përbën kundërvajtje penale

dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Pjesëmarrja në një grumbullim apo manifestim të paligjshëm edhe pas paralajmërimit të bërë për shpërndarje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.

Po kjo vepër, e kryer më shumë se një herë ose kur ka sjellë pasoja të rënda, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 293

Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit

Vënia e pengesave dhe ndalimi me çdo mjet e mënyrë i qarkullimit të mjeteve të transportit automobilistik, hekurudhor, ujor e ajror, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.