Protesta, ish-ministri: Kaq ishte, partitë u bënë me qeverinë

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani përmes një postimi në rrjetet sociale shprehet skeptik për protestën e studentëve.

Sipas Manjanit partitë janë bërë bashkë për të zgjidhur hallet e tyre dhe jo të studentëve, as të popullit “me litar në qafë”.







Ky reagim i Manjanit vjen pas depozitimit të dy amendamenteve në Kuvend nga ana e LSI-së. Amendamentet e LSI-së lidhen me plotësimin e kërkesave të studentëve. Por kjo do çojë në kthimin e deputetëve të LSI-së në Kuvend.

“Kam idenë se kaq ishte. Partitë u bënë bashkë me qeverinë për të zgjidhë hallet e tyre, por jo të studentëve! As të popullit me litar në qafë!”, shkruan Manjani.