Protesta e opozitës/ Agron Duka falenderon pjesmarrësit dhe mbështetësit e tij

“Dua të falenderoj nga zemra të gjithë ata që morën pjesë në protestën e sotme. Uroj gjithashtu shërim të shpejtë për qytetarët dhe atyre që ishin duke kryer detyrën në radhët e policisë së Shteti.

Gjykoj se debati dashakeq mbi pjesëmarrjen qytetare është jo vetëm shterp, por i stisur nga ata që për përfitime personale mbajnë në këmbë një mazhorance të pamoralshme.







Sa kohë që brenda institucioneve do ketë njerëz të lidhur me krimin, dhe politikanë që kanë fituar postet falë mbështetjes së tij, sikur tre veta të ishim në atë shesh, prapë do të ishte një nder pozicionimi i qartë kundër kësaj të keqeje.