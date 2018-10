Fatmir Xhafaj ishte protagonisti absolut i kësaj jave politike. Kjo ishte arsyeja përse Mapo Weekend e përzgjodhi për profilin e javës. Shkrimi u bë para se Xhafaj të jepte dorëheqjen, çka vetëm sa konfirmoi se kjo ishte java e tij. Lexoni më poshtë profilin, ku flitet për përplasjet e Xhafës me kryeministrin Edi Rama

Disa ditë përpara se të realizohej megaoperacioni ‘Vol-vo 4’, mediat gjermane ishin mbushur me lajme për Shqipërinë. Por ndërsa tek-tuk kishte ndonjë rezervë për kryeministrin Edi Rama për qasjen e tij ndaj medias dhe për reformat, ‘ylli’ i intervistave ishte Fatmir Xhafaj.







Nëse u hedh një sy lajmeve gjermanisht për Shqipërinë në muajin e fundit, do e shohësh se sa shumë përmendet emri i tij. Ministri i Brendshëm është zotuar përpara gazetarëve gjermanë se do e fitojë betejën me krimin e organizuar dhe me drogën, madje duke vënë bast me ta. Për Deutsche Welle, ndryshimi ka nisur të ndodhë. Në krah të kryepolicit gjerman, Diter Roman, Xhafaj u kërkoi gazetarëve që të mbanin telefonin hapur pasi lajme të rëndësishme priteshin. Por ndërsa kritikët thonë se ky ishte një skandal pasi ministri po i paralajmëronte kriminelët që të largoheshin, ndihma gjermane dha efekt. Brenda pak orësh u arrestuan mbi 300 persona, kryesisht të lidhur me trafikun e drogës.

Xhafaj mund të ketë arsye që të jetë i gëzuar gjatë kësaj jave. Qeveria, e cila ishte vënë ngushtë për shkak të historive të përgjimeve ku në qendër ishte vëllai i tij, Agroni, ia kishte dalë që të kthente valën mbrapsht për mirë. Madje disa thonë se teksa Xhafaj korrte meritat, Rama nuk mund të ishte gjithmonë i gëzuar. Sipas avokat Spartak Ngjelës, mes tyre duket se ka një fërkim që ka nisur prej disa kohësh. Për Ylli Manjanin, Rama është gati ta lëshojë Xhafajn menjëherë nëse opozita i jep një sinjal bashkëpunimi. A është arsyeja se Xhafaj është i preferuari i ndërkombëtarëve që ka sjellë këtë tension? Vështirë të thuhet me saktësi diçka e tillë. Fakt është se Xhafaj ka qenë një figurë kontroverse për opozitën, që kur nisi të qarkullojë fotoja e pionierit Fatmir në krah të ‘Xhaxhit Enver’.

Një ‘ujk’ i vjetër i politikës, Xhafaj ia ka dalë që të mbijetojë edhe me PS-në e vjetër, por edhe me Rilindjen. Aksionet e fundit duket se i kanë dhënë frymëmarrje mazhorancës dhe vetë Xhafës, që gjermanëve u premton se kjo nuk është një shfaqje, por një luftë e vërtetë.

“Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj ulet në kolltukun e tij të lartë prej lëkure, teksa mbrapa ka flamurin e kuq si gjaku. Ai ka një arsye tjetër se përse lufton me të gjitha forcat për të fituar betejën ndaj drogës”, shkruan gazeta gjermane, Handelsblatt.

“E bëj edhe për nipin tim 10-muajsh. Ai do të rritet në një vend të sigurt”.

BIO/ Fatmir Xhafaj u lind më 17 maj 1959, në qytetin e Vlorës. Është i martuar me zonjën Mimoza Xhafaj (Berberi). Ata janë prindër të dy vajzave. Ai është diplomuar Jurist në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 1982. Zoti Xhafaj mban titullin Avokat që nga viti 1992, profesion të cilin e ka ushtruar në periudhën 1993-1997 dhe për disa kohë edhe në periudhën 1999-2000. Në periudhën 1997-1999, ai ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Xhafaj është zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë në pesë legjislatura radhazi, si përfaqësues i Partisë Socialiste. Që nga viti 2003, zoti Xhafaj është anëtar i Kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në periudhën 2007-2016, ai ka qenë Sekretar i Partisë Socialiste për Koordinimin dhe Çështjet Ligjore. Që prej 13 shtatorit 2017, është emëruar në detyrën e ministrit të Brendshëm.