Është promovuar në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, libri me titull “Shënime për Adenauerin” me autor Hans Peter Schwarts.

Schwarts i lindur në Lërach në vitin 1934, është një nga studiuesit më të njohur të shkencave politike dhe një ndër historianët bashkëkohorë në Gjermani. Ai ka shkruar shumë libra rreth Konrad Adenauerit, ndër to një biografi me dy vëllime (1981/1983), e cila konsiderohet si puna bazike rreth kësaj teme në ditët e sotme. Ndër çmimet që Schëartz ka marrë për punën e tij si hulumtues dhe gazetar është çmimi Ernst Robert Curtius për Essay Writing.







Në esenë e tij biografike mjeshtërore, Hans-Peter Schwartz, eksperti kryesor i kancelarit Konrad Adenauer, hulumton personalitetin dhe arritjet politike të këtij babai themelues kompleks të Republikës Federale të Gjermanisë. “ Ky libër i thukët inkurajon reflektimin mbi karakterin kompleks të një figure të rëndësishme historike”(Neue Zurcher Zeitung).

Për këtë libër të rëndësishëm, kushtuar kësaj figure të rëndësishme, i cili ka kontribuar në ndërtimin e Gjermanisë moderne Konrad Adenauer, fjalën e tij e tha edhe Drejtori i Fondacionit Konrad Adenauer në Shqipëri Walter Glos.

“ Për mua është një nder dhe një kënaqësi e veçantë që sot të jem pjesë e prezantimit të këtij libri. Nëse shikoni kopertinën e këtij libri, do të duket sikur çdo gjë ka qënë shumë e thjeshtë. Unë vij nga Gjermania dhe jam gjerman dhe në Gjermani ka disa rregulla. Ka disa rregulla për përkthimin dhe botimin e një libri. Kemi diskutuar me muaj të tërë për të botuar, për të përkthyer këtë libër në Shqipëri për Konrad Adenauerin. Kam kënaqësi të veçntë sot sëbashku me miqtë tanë në Universitetin Europian të Tiranës të prezantojmë këtë libër. Në këtë ditë për mua është e rëndësishme të them disa fjalë për Konrad Adenauerin edhe si drejtor i këtij fondacioni në Shqipëri. Konrad Adenauer lindi në Koln në datën 05/01/1876. Ai u rrit në një familje me kushte modeste, me dy vëllezër më të rritur se aid he me një motër më të vogël. 1894 Adenauer nisi një cikël të arsimin profesional në sektorin bankar, por e ndërpreu ciklin e studimeve pasi pati një mundësi nga një bursë e Bashkisë së Kolnit ku nisi studimet për degën e Juridikut. Pasi studio disa semestra në ekonomi, u largua për në Bon. Në sajë të martesës me një vajzë nga shtresa e borgjezisë ai u taku me përfaqësuesit më të rëndësishëm të borgjezisë. 1917 Konrad Adenauer u zgjodh kryetar i Bashkisë së Kolnit, duke qënë një ndër drejtuesit më të rëndësishëm. Ai ishte një ndër figurat më të spikatura në Gjermani. Në politikën e brendshme arritje e shkëlqyeshme ishte integrimi i të dëbuarve dhe refugjatëve gjermanë në shoqërinë gjermane të pasluftës. Adenauer e ka arritur në vitin 1957 një sukses i cili deri sot është unik. Gjatë zgjedhjeve parlamentare në Gjermani partia e tij me Adenauerin si kandidat kryesor e arrin shumicën absolute (50, 2 për qind) të votave. Në vitin 1961 Adenaueri 85-vjeçar tërhiqet nga politika qeveritare dhe angazhohet deri në vitin 1967 si kryetar i partisë së tij. Ai u nda nga jeta më 19 prill 1967 – 91 vjeç – ai u nderua në mbarë botën si burrë shteti, të cilit gjermanët në Republikën Federale Gjermane i detyrohen për lirinë. Do të gëzohesha shumë nëse në një moment në Shqipëri, por dhe në vëndet e rajonit do të ekzistonte një realitet i ri politik dhe shoqëror. Formimi politik është një process i rëndësishëm me karakter social, mundësi në demokraci për të shfaqur tolerancë ndaj të gjithë atyre që mmendojnë ndryshe nga ne, por formimi politik është motivim dhe aftësi për të qënë i angazhuar politikisht por dhe për të pasur koncepte. Besoj se kjo është një temë e rëndësishme e atij mozaiku që garanton funksionimin e një shoqërie demokratike. Uroj që ky libër ti shërbejë shumë lexuesëve të rinj për ta ditur këtë histori”. – përfundoi Glos.

Gjatë prezantimit të librit me titull “Shënime për Adenauerin” edhe presidenti i Universitetit Europian të Tiranës i cili ishte pjesë e këtij prezantimi Adrian Civici shprehet se Adenauer është një personalitet i lartë me të gjithë elementët e përfshirë, me guximin politik dhe bashkëpunues.

“Adenauer është nga të paktët njerëz të shquar politikë udhëheqës të popujve dhe kombeve të mëdhenj, i cili ka meritën që të thuhet ‘Epoka e Adenauer’. Nuk e di se sa figura të shquara politike kanë injektuar, kanë treguar dhe prodhuar duke i dhënë emrin epokës dhe pikërisht Adenauer është një nga këta. Dua të përmënd disa fakte që tregojnë se sa pak ka nga popujt ku në krye janë liderat e përmasave si Konrad Adenaueri. Dua të përmend tre fakte ku kontributi i Konrad Adenauer është i padiskutueshëm dhe maksimal. Është një nga themeluesit e Bashkimit Europian. Së dyti do mbahet mënd për projektimin e miqësisë dhe bashkëpunimit midis Gjermanisë dhe Francës. Ai ishte i aftë për të rkrijuar lidhje mes popujve dhe së treti ai ka edhe guximin politik që rindërtoi edhe një herë mardhënien e mes Gjermanisë dhe Izraelit. Me këto elementë e kuptojmë qartë se çfarë personaliteti i çfarë përmasave është Konrad Adenauer. Një figurë që ndikoi në ndërtimin e Gjermanisë, duke e bërë model për të tjerët.”- shprehet Civici.

Gjithashtu edhe Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe IT, Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa tregoi se sa i rëndësishëm është figura e Konrad Adenauerit dhe se ai është një shembull për tu ndjekur.

“Falenderoj veçanërisht Fondacionin Adenauer në Shqipëri, në veçanti edhe drejtuesin Walter Glos që na ka mbështetur në këtë iniciativë. Në fakt kjo ishte një iniciativë e Institutit Europian Pashko. Ne cilësuam një kërkesë që të gjeni një motiv jo për të shpëtuar Europën por më shumë për të shpëtuar debatin publik në Shqipëri për ta nxjerrë nga tema e ‘Babales’ dhe për ta futur në normalitet, të diskutimit mbi politikat e zhvillimit dhe për të përdorur një motiv. Duke përdorur një motiv si Konrad Adenauer mendoj se kemi bërë zgjedhjen e duhur. Ne do ta përdrim këtë lloj debati në disa rrethe të shqiëprisë. Dy statistika shumë domethënëse është se kur ra Muri i Berlinit, u pa që në Gjermaninë Lindore produktiviteti i ekonomisë ishte 14-20 për qind. Kjo e barabartë me produktivitetin e ekonomisë në vitin 1914. Ky është roli i politikës katatrofale kur politika është shkatërrimatre për ekonominë. Tipari i dytë ishte mrekullia e ekonomisë gjermane. Është akoma temë e debatit akademik. Po të shikoni në mrekullinë ekonomike, Gjermania është rritur pas viteve ‘50 me 8 për qind në vit. Gjermania Lindore me 2.2 për qind në vit. Gjermania perëndimore brenda një dekade në vitet ‘60 u rikthye prap fuqia më e madhe ekonomike dhe financiar e Europës. Një vënd që shuhet nga pikëpamja e disiplinës, nuk e krijon dot qëndrueshmërinë dhe afatgjatësinë”.- përfundoi Xhepa.