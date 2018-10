Prokuroria e Përgjithshme ka reaguar pas deklaratës së Bashës se nuk po ekzekutohet urdhër-arresti për Vangjush Dakon. Këshilltari i Prokurores së Përgjithshme Arta Marku, Denion Ndrenika tha për ABC News se nuk ka pasur asnjë urdhër-arresti për Vangjush Dakon.

Kryetari i PD-se, Lulzim Basha ka folur disa here per “peshkun e madh” te pergjimeve qe cuan ne aksionin tre ditore te policise ku u leshuan 44 flete arreste. Basha ka akuzuar Vangjush Dakon ndersa vetem nje dite me pare, Flamur Noka tha se eshte prere flete-arresti per te. Prokuroria e mohoi, por sot Basha i pyetur se ku e bazojne kete deklarate, ai u pergjigj:







“…Dako figuron prej dy vitesh si nga personat kyç të bashkëpunimit me Avdyulajt, ku në mbështetje për të siguruar votat, iu ofronte atyre favore në punësime. Qëndrimi i opozitës është i qartë dhe unik. Nuk mund të pranojmë me që qytetarëve dhe partnerëve ndërkombëtare t’u hidhet hi syve.

Sepse janë arrestuar disa peshq të vegjël. Ky aksion është për të larguar vëmendje ndaj peshqve të mëdhenj, peshk i madh është Vangjush Dako. Pyetja është se kush nuk lejon arrestimin e Dakos? Sa para po shpenzohen për ta mbrojtura atë? Po jepen miliona për të hequr fletë-arrestet”, tha Basha.