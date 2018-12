Procedurat e Lotarisë Amerikane kanë ndryshuar, ambasada: Mos e humbni shansin tuaj

Ambasada Amerikane në Tiranë nëpërmjet një njoftimi në facebook njofton se kanë ndryshuar procedurat e lotarisë amerikane në fazën e intervistës.

"Jeni i përzgjedhur për Programin e Lotarisë DV2019?







KCC ka ndryshuar procedurat – rreth një muaj përpara se çështja juaj të bëhet gati për intervistë, KCC do t’ju dërgojë një email që ju kërkon të dërgoni me email dokumentet tuaja civile. Nëse ju nuk i dërgoni ato, KCC nuk do t’ju caktojë një datë interviste. Mos e humbni shansin tuaj!”, thuhet në njoftim.