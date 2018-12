Priten surpriza? Rama shkarkon edhe drejtorët e konvikteve

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur me urgjencë qeverinë gjatë ditës së sotme, ndërsa ka vendosur që të shkarkojë drejtorët e konvikteve. Po ashtu Rama ka vendosur që të shkarkojë dhe anëtarët e qeverisë në Bordet e Universiteteve, edhe pse tha fillimisht se nuk do të bënte asnjë veprim pa nisur dialogun.

Duket se qeveria ka nisur tërheqjen e parë, ndikuar kjo nga masiviteti i protestës 8-ditore të studentëve.







Një grup i ngushtë njerëzish pranë kryeministrit Edi Rama, sipas Report Tv, po punon intensivisht për përgatitjen e dialogut me studentët dhe elementë surprizë do t’u shtohen 8 pikave që kërkojnë studentët. Kryeministri është gati që të nisë zbatimi për të 8 pikat me të nisur dialogu. Drafti i uljes së tarifave shkon përtej kërkesës së studentëve dhe pret firmën e Ramës. Po ashtu është punuar për të gjitha pikat e tjera, në pritje të studentëve që duan të dialogojnë.

Pak orë më parë Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje protestuesve që të ulen dhe të dialogojnë. Sipas kryeministrit 8 pikat e kërkuara nga studentët për t’u plotësuar nga qeveria janë për të vetëm pikënisja e një faze të re transformimi të botës universitare dhe këtë transformim mund, duhet dhe do ta bëjnë së bashku qeveri dhe student, përmes një Pakti për Universitetin mes studentëve dhe qeverisë. Sipas Ramës adresimi i 8 pikave duhet të nisë pa humbur kohë që ulja e tarifave të studimit të mbyllet përpara pushimeve të Vitit të Ri. Rama përsëriti se është gati për dialog me studentët dhe pa asnjë kusht.