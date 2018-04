Prindërit nuk ishin dakord, shqiptarja merr propozimin fantastik për martesë

Në programin “Dua të bëj të lumtur” kemi parë njerëz të cilët surprizojnë familjarët e tyre, që kërkojnë falje, por nuk kishim parë kurrë një propozim për martesë.

Para 4 vitesh në qytetin e Veronës, Anxhela kishte njohur një djalë nga Rumania, Andrein. Me kalimin e kohës ata kishin rënë në dashuri me njëri-tjetrin dhe ishin lidhur pa dijeninë e askujt. Historia e tyre e dashurisë mund të krahasohet me historinë e Romeo dhe Zhuljetës, por e vendosur në kohët moderne.