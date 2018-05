Prindërit braktisin foshnjën e lindur pa këmbë, por askush nuk e priste atë që do ndodhte me të vite më pas

Kjo zonjë e re, e lindur pa këmbë dhe e braktisur qe në lindje,përkundër gjendjes së saj fizike, ajo e shijon sfidën e stërvitjes për të qenë një balerine, duke shpresuar që një ditë të marrë pjesë në emisionin “Vallëzimi me yjet”.

Jennifer Bricker, sot 27 vjeç,i ka dashur dhe ka shkelqyer gjithnje në sporte, dhe qe fëmijë ishte një gjimnaste e kampionit shtetëror, duke e konsideruar gjithmonë Dominique Moceanu si idhullin e saj.







Vetëm në moshën 16 vjeçare ajo e kuptoi se idhulli i saj ishte në fakt motra e saj e lindjes.

Jennifer gjithmonë pëlqen të sfidojë veten dhe shpreson se duke shtuar vallëzimin në listën e saj të gjerë të arritjeve do të rrisë mundësitë e saj të karrierës.

Jen tha se vallëzimi ishte diçka që ajo ishte me pak e pasigurtë, por tani po punon me një balerinë profesionale për nje koreografi rutine duke përfshirë në mënyrë specifike pikat e forta: aftësitë e saj mbresëlënëse prej nje gjimnate.

“Ëndrra ime e vërtetë do të ishte të performoja në një shfaqje si Dancing With The Stars,” shtoi ajo.

Jen u braktis qe ne lindje, dhe u adoptua më pas nga Sharon dhe Gerald Bricker, i cili kishte tre djem me te medhenj. Ajo u rrit me familjen e saj të re në qytetin e vogël të Oblong, Illinois.

Jen i perballon te gjitha sfidat dhe fjala “nuk mundem” është një fjalë që nuk përfshihet në fjalorin e saj. transmeton 10gjera.com. Duke u rritur, Jen u be jashtëzakonisht e talentuar, duke konkurruar dhe duke fituar ne garat e Kampionatit Shtetëror, kundër konkurrentëve të aftë.

Jen mori një çmim në podium në vitin 1999.

Jen aktualisht jeton në Studio City, Kaliforni. Që nga fëmijëria, ajo gjithmonë ishte e inkurajuar të besonte se çdo gjë ishte e mundur nëse ajo ishte e fortë dhe e vendosur për ta ndjekur atë. Ajo ka marrë pjesë dhe ka shkëlqyer në çdo sport.

Nga të gjitha sportet,me e preferuara e saj do te jete gjithmone gjimnastika. Ajo ka konkurruar dhe ka fituar në nivel shtetëror.

Duke mos qene ne dijeni te prinderve te saj bilogjike,ajo u trondit kur mësoi se idhulli i saj ishte me të vërtetë motra e saj biologjike,Dominique Moceanu.

Jen tha: “Disa nga kujtimet e mia më të hershme janë të shikoja gjimnastikë në TV kur isha gjashtë vjeç dhe përpiqesha të imitoja lëvizjet”.

Gjimnastja mahnitëse tani është duke u trajnuar për të qenë një balerine.

Gjatë Lojrave Olimpike të vitit 1996 në Atlanta, Shtetet e Bashkuara, Jen u habit plotësisht nga kjo vajzë e mahnitshme Dominique, pasi ajo fitoi zemrat e njerëzve në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

“Kur isha 16 vjeç kam zbuluar se Dominique ishte motra ime dhe më kujtohet kur mendova se këto gjëra ndodhin në filma, kjo nuk është jete reale”.

Ajo shtoi: “E gjitha qe unë dija për trashëgiminë time ishte se isha rumune dhe Dominique ishte gjithashtu rumune. Ne kemi të njëjtat karakteristika dhe personalitete të guximshme. ”

Kur ajo ishte adoleshente, ajo filloi të merrte në pyetje Sharon rreth familjes së saj të lindjes.

“Ajo i dorëzoi një dokument dhe tha:” Nuk do ta besosh kurrë këtë, por emri yt biologjik është Moceanu “.

Jen kujtoi: “Pikërisht para Krishtlindjeve, 2007, kur isha 21 vjeç, hapa një letër dhe pashë një kartë që vinte jashtë dhe ishte nga Dominique.

“Katër muaj më vonë kam takuar Dominique dhe motrën time më të vogël, Christina.

“Ngjashmëritë ishin aq të dukshme sa ishte tronditëse,ne dukeshim njësoj, mënyrat tona ishin të njëjta dhe me Christinen, ishte sikur shiheshim në pasqyrë.

“Të treja ne e pelqenim gjimnastikën ,por Christina donte volejbollin, që është sporti i dytë më i preferuar.’

“Që atëherë jemi lidhur shume me njera tjetren.