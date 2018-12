Prezantuesja e ‘zjarrtë’ që ‘ndez’ transmetimet e ‘Serisë A’…

Diletta Leotta vijon të shkëlqejë si “kapitene” e skuadrës së transmetimit të DAZN, që ka të drejtën ekskluzive për disa nga ndeshjet e kampionatit italian të futbollit.

26-vjeçarja nga Catania është drejtuese e superskuadrës DAZN, që do të mbulojë transmetimin e ndeshjeve, por edhe emisionet para dhe pas takimeve. Bukuroshja italiane, Diletta Leotta u bë e njohur te Sky me prezantimin e motit dhe më pas me drejtimin e disa programeve sportive.







26-vjeçarja shoqërohet shpesh nga yje të futbollit si Luis Figo, Paolo Maldini dhe Andriy Shevchenko, që të pasurojnë komentin me opinionet e tyre mbi takimet.

Diletta Leotta është një “goditje” e vërtetë për DAZN, pasi bëhet fjalë për një nga vajzat më të preferuara të ekraneve sportive, që do të tërheqë audiencë.