President Meta takohet me Patriarkun e Moskës, Kirill

Patriarku rus Kirill prej ditës së djeshme ndodhet në Shqipëri për një vizitë dy ditore.

Dje pas mbërritjes në Rinas, Kirill u prit në Kishën Ortodokse nga kryepeshkopi Anastas Janullatos.







Por sot mësohet se patriaku i Moskës dhe i gjithë Rusisë, ka zhvilluar një takim dhe me kreun e shtetit Ilir Meta.

Fotoja është bërë publike nga zyra e shtypit të presidenti ku shihet se Kirill është në krah të Metës dhe Kryepeshkopit Jalunalatos.

Pjesë e vizitës në Shqipëri, janë edhe takimet me krerët më të lartë të shtetit.

