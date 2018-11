Preç Zogaj në Forumet UET: Baton Haxhiu shkruan mirë, por unë nuk kam krijuar kurrë lidhje me liderët

Në ciklin e Forumeve UET, për një bashkëbisedim me pedagogë dhe studentë këtë të martë, nën moderimin e përgjegjëses së Departamentit të Shkencave Humane dhe Komunikimit, prof. asoc. dr. Belina Budini ishte i ftuar publicisti dhe autori i një sërë botimesh Preç Zogaj. Duke u gjendur në rrjedhën e ngjarjeve politike të këtyre viteve, kurdoherë si dëshmitar dhe nganjëherë dhe si pjesmarrës, ngjanjëherë dhe si protagonist, ai e ka ndjerë të nevojshme që ta dëshmojë këtë histori.

Historinë e tranzicionit duke e parë nga afër, nga brenda, duke dëshmuar në kohë reale dhe jo nga një distancë e largën. Ndër çështjet që u diskutuan ishte kontributi i madh dhe i gjërë që Preçi ka dhënë në politikë, si dhe raportimet e tij si publicist për ngjarjet aktuale.







Çfarë mendon Zogaj për median?

“Ka shumë gazetarë, publicistë në Shqipëri që i lexoj prej vitesh me shumë endje dhe simpati të madhe, me disa ndaj mendime e me disa jo. Kam admirim për mënyrën se si disa prej tyre drejtojnë me këndvështrimet e tyre. Lexojmë çdo ditë artikuj që dikush ka menduar ndryshe dhe themi që dikush ka të drejtë e dikush jo. Baton Haxhiu është një gazetar që shkruan shumë mirë, por më shumë si këshilltar që është më në brendësi. Ai është brenda, por në komunikim me liderin. Unë jam brenda, por jo në komunikim me drejtuesit. S’kam krijuar kurrë lidhje me liderët. Nuk më janë puqur telat në atë shkallë aq sa, por s’kam dashur as vetë. Kjo pikëpamje është një rast i veçantë i Batonit. Atë e admiroj për mënyrën e të shkruarit.

…Ka shumë gazetarë apo publicistë, që bëjnë kronikën e zezë etj. Ne po flasim me formimin e opinionit publik, që bëjnë analiza politike. Mund të përfitosh, mund të marrësh informacion. Unë i njoh dhe njëherë që më ka qëlluar të jap në grup, e kam kuptuar mirë se me kë kam të bëj. Më duket se gazetarët janë pak më të mirë. Sepse disa politikanë dalin dhe nga bota e shtypit. Dhe ata kanë qënë dikushi, por gazetarët çdo ditë janë në përpjekje për të qëndruar në skenë. Pak a shumë jetojnë si të notojnë kundër rrymës. Janë të detyruar t’i rrahin krahët vazhdimisht se përndryshe rryma i çon në pikën e nisjes. Ndërkohë që politikanët nuk ndjejnë nevojën të lexojnë, të zgjerojnë horizontin kulturor. Ndjehen të realizuar përmes pushtetit, ndërsa publicistët ndjehen si peshku në zall pa ujë, nëse nuk ushqehen me librin dhe informacionin. Kjo i bën të ndjehen më të avancuar. Kemi publicistë shumë të mirë për shembull Mustafa Nanon. Është një gazetar që unë e kam zbuluar. Jemi gati moshatarë, por unë isha më i njohur se ai dhe e kam kuptuar menjëherë që është i talentuar Mund të mos jesh dakord me idetë e Mustafa Nanos, por një gjë duhet t’i heqim kapelen se shkruan në mënyrë të pavarur. Ka fiksimet e tij, por ka një pavarësi të madhe. Guxon të trajtojë tema që janë kardinale për shoqërinë. Tema të fesë, shoqërisë, etj etj. Është dhe Fatos Lubonja. Shumicën e gazetarëve kam pasur fatin t’i njoh. Kemi për shembull Blendi Fevziun, ai ka shkruar libra shumë të bukur, për Ahmet Zogun, Enver Hoxhën. Ka shkruar shumë bukur. Kemi dhe Ben Blushin që ka libra shumë të mirë. Kemi Robert Rakipllarin që është ndër kryeredaktorët më të mirë që kemi, por që nuk shkruan shpesh”.