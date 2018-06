Pozicionet e seksit që duhet t’i provoni kur të jeni në plazh…

Seksi në plazh është fantastik për këdo që e ka provuar. Po, do pak punë, por me një lubrifikant me vete dhe një vend për t’u shtruar pa u zhgërryer në rërë dhe gurë, qoftë peshqir apo shezlong, mund të nxirrni më të mirën nga kjo përvojë e juaja.







Je ulur mbi partnerin tënd apo po bëni seks? Plazhi s’do ta mësojë kurrë.

Këtë pozicion bëni mirë ta ruani për në mbrëmje, kur plazhi është bosh. Shtrihuni mbi partnerin kështu shmangni hyrjen e rërës në zonat e ndaluara.

Shtiruni sikur jeni të dy shumë të përqëndruar tek perëndimi i diellit, me ndihmën e një peshqiri mbi prehër mund të bëni seks derisa të kaloni ne orgazëm.

Sa bukur. Një çift të dashuruarish që flenë të përqafuar, kur në fakt po bëni seks urtë e butë në shezlon.

Keni eksploruar ndonjëherë plazhe? Provoni të hyni në shpella dhe gjire të vogla dhe provoni edhe këtë stil.