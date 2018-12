‘Poshtë projekti nga qeveria hajdute’, banorët e ‘Astirit’ sërish në protestë…

Me thirrjet “Toka jonë, shtëpia jonë”; “Poshtë projekti”; “Qeveri hajdute”, banorët e Unazës së Re kanë dalë sot në mbrëmje sërish në protestë për të kundërshtuar prishjen e banesave të tyre.

Ata iu kanë bërë thirrje banorëve të tjerë për t'u bashkuar. Ndërkohë në mbështetje të tyre kanë qenë edhe deputetë të Partisë Demokratike.







“Kjo lëvizje u nis për të mbrojtur shtëpitë tona por ky zaptuesi i karriges së kryeministrit tha që ne jemi zaptues dhe e kishte me shumë nxitim për të shkatërruar shtëpitë tona. A e shikoni se çfarë fshihej pas këtij nxitimi? Karrigia e kryeministrit po tundet dhe jo vetëm nga ne. Këta njerëz të babëzitur të pushtetit nuk po shohin as për arsimin e as për shëndetësinë po donin të nxirrnin banorët në mes të dimrit jashtë”, deklaruan banorët.