Polonia lë duar bosh De Biazin, zyrtarizon trajnerin e ri

Polonia e ka gjetur tashmë trajnerit e ri të kombëtares së saj. Pas largimit nga stoli i trajnerit Adam Navalka, do të jetë Jerzi Bërzëçek ai që do të marrë drejtimin e skuadrës. Ekipi polak bëri një paraqitje të dobët në Botëror duke mos kaluar as fazën e grupeve. U përfol pak ditë më parë së në stoli e skuadrës polake do të ulej ish-trajneri i Shqipërisë, Xhani de Biazi.

Dukej sikur rivali i vetëm i De Biazit ishte Çezare Prandeli por ka qenë Federata Polake e Futbollit që surprizën me nënshkrimin e Bërzeçek. Trajneri i ri nuk ka drejtuar asnjëherë më parë një kombëtare por disa klube të njohura në ligën e parë polake.