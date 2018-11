Policja humbi gishtat, Edi Rama i bën dhuratën absurde…

Ditën e sotme, një 24-vjeçare, efektive policie humbi gishtat teksa një kapsolle e hedhur nga protestuesit e Unazës së Re i ra në dorë, duke e plagosur.

Kryeministri Edi Rama e ka vizituar në spital, ku i ka thënë se do ta dërgojë në Stamboll, por dhe i ka dërguar një dhuratë Ina Nukës. Ai ka postuar në Instagram foton ku shihet pranë Inës, ndërkohë ajo që bie në sy është dhurata e kryeministrit.







Është pikërisht një “iPhone XS”. Diçka materiale, në një moment të tillë për Inën.

Ai shkruan bashkëngjitur postit:“Ina është një vajzë fantastike, që i përballon me buzëqeshjen e njeriut superkurajoz pasojat e krimit brutal mbi të👍 Në Policinë e Shtetit ajo s’ka hyrë për të bërë një punë, po për një pasion të ushqyer me nota të larta në shkollë, e me stërvitje të përditshme në vijim💪 Sapo i thashë se gjithçka po bëhet gati për një operacion të gjatë e të vështirë në Stamboll dhe do ta nisim nesër✈ Më kërkoi t’i premtoj se kur të rimarrë kontrollin mbi duart, do të bëjmë një ndeshje🏀 Patjetër Ina, të shkuara dhe krenar për ty🤗”.

A ishte e nevojshme një dhuratë e tillë në këto momente? Ju si mendoni?/JOQ.al/