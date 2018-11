Policja bukuroshe lë punën për këtë arsye…

View this post on Instagram

Und manchmal brauche auch ich eine Kopfwäsche. Ehrlich, gründlich, direkt und ohne Vorwarnung. Manchmal schmolle ich, manchmal weine ich, manchmal muss ich lachen und fast immer bin ich dankbar. Fehlerquelle #1? Vergleiche! Du bist so wie du bist am schönsten. Du brauchst kein Make-up, teure Kleidung, die perfekte Frisur, unzählige Handtaschen, dazugehörige Accessoires und Schuhe. Sei witzig, ehrlich, verrückt, sächsisch, tollpatschig, manchmal schwach, du! Ende.