Policia Rrugore “hi tech”, gjobat vijnë me postë…

Policia Rrugore nuk do t’iu ndalojë më pa arsye. Shkelësit e rregullave të Qarkullimit Rrugor do të konstatohen nga efektivë në lëvizje dhe gjobat do të dërgohen me postë.

“Automjeti me të cilin po patrullojmë ka të instaluar një kamera 2K. Agjenti që konstaton shkeljen bën dokumentimin me anë të pajisjes, si në këtë rast, të këtyre automjeteve të parkuara dysh, ku saktësohet ora, vendi dhe me të dhënat e përfituara nga leja e qarkullimit, i adresohet shkelësit brenda afatit 30 ditor që parashikon Kodi Rrugor”, tha Taulant Gjoka, shef i trafikut në Tiranë.