Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë, ku një i ri pretendon se është plagosur nga policia. Gazetarja Dorjana Bezat raporton për ‘BalkanWeb’ se pre e dhunës ka rënë 24-vjeçari Sidion Tabaku. Ngjarja është regjistruar mbrëmjen e djeshme ne zonën e Alliasit në Tiranë.

Bezati raporton se dje i riu ka qenë duke drejtuar një motor, pornuk i ishte bindur policisë. Kjo e fundit është vene në ndjekje të tij, ndërsa thuhet se ka shtënë edhe me armë në drejtim të 24-vjeçarit, i cili ka marrë plumb në këmbë. Në një intervistë ‘News24’ , Tabaku nga ambientet e spitalit ka treguar dhunën e ushtruar sipas tij nga policët.







Ai tha se nuk e dinte që policia ishte vënë në ndjekje të tij. “Nuk e dija qe policia ne ndiqte mua. Policet qëlluan 4 here me armë drejt meje. Pasi u rrezova kur me plagosen me kanë dhunuar me shkelma. Me lanë ne rruge dhe u larguan”, tha i riu.

Kujtojmë se sot deputeti i PD-së Ervin Salianji denoncoi ngjarjen në fjalë.