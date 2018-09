Poezia, ndjesa publike dhe mesazhi i Erjonës për Izet Haxhinë: Mos të të dridhet qerpiku…

Erjona, e dashura e Izet Haxhisë shfaqet serish me dedikimet publike për Izet Haxhinë. Ajo publikon një poezi në rrjetet sociale, kërkon falje për replikat publike bërë së fundmi dhe i dërgon një mesazh Haxhisë: Të qëndrojë i fortë.

“Kurajo, dashuri! Ti do t’ja dalesh edhe i vetem, edhe mes shpifjeve, edhe mes kercenimeve! Une, kerkoj falje publike, qe u mora me pergjigje te niveleve te turpshme, pavaresisht se ti nuk je dakord te mos vazhdoj e qe nuk i fal …. Por ,nuk mund te matem me injorancen, sepse fiton ndaj meje, per shkak te eksperiences..! Dua te perqendrohesh vetem tek gjyqi dhe tek e verteta jote, ashtu sic di ti te perqendrohesh, pa t u dridhur qerpiku e duke pare kedo, drejt e ne sy!! Me duhesh ti dhe liria jote! Per ne te dy dhe per vendin tim! Te dua!!”, shkruhet mes të tjerash në një status në profilin në Facebook të Izet Haxhisë, të cilën Erjona ka deklaruar më herët se e menaxhon ajo.







Statusi i Plotë

“Atdheu im është nata,

kudoqoftë ajo,

natë me hënat e gjinjëve të tu,

me gjethnajën e leshrave të tua,

natë pylli me ujqër dhe borë që ulërin,

natë qytetesh që ndrin mes qerpikëve të prostitutave.

Nata është atdheu im,

i mbetur e i varur në hapësirë,

se toka më rrëshqet nën këmbë.

Nata jote zgjat duart drejt meje e dashuruar,

por vjen dita .. dhe unë mbetem vetëm,

i paatdhe…

Lotët nuk më duken prej rrëkeve të shiut,

që më rrëshqasin në fytyrë.

Nëpër trupin e shqyer ,

kam plagë të pashëruara yjesh,

si ata që s’i pranojnë spitaleve,

se s’kanë më atdhe.

E rëndësishme është që më ka ATDHEU,

ti më ke mua,

fantazmë dite.”

~ QILLIAM JYTES

