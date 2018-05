Poeteka 47: Letërsi e angazhuar VS Art politik

Gjithnjë është një debat pothuaj “i detyrueshëm” për letërsinë e angazhuar, si vendosen raportet e artit me politikën; në traditën tonë letrare deri para ’45-ës kur veprimtaritë kombëtare lidheshin me ato kulturore, duke u shuar për 45 vite; në kulturën botërore lëvizjet kulturore shkaktonin tronditje duke përcjellë jo pak letërsinë në një front të angazhuar opozitar siç qe rasti i Sartrit, i cili vjen në shqyrtimin e Silvana Lekës bashkë me këtë fjollë të vështrimit të letërsisë në numrin 47 të Poetekës

Sapo është botuar Nr. i 47 i revistës "Poeteka"- partner i revistave kulturore europiane Eurozine. Ky edicion i kushtohet artit të angazhuar dhe historikut të kësaj prirjeje. Revista çelet me artikullin e Dr. Silvana Lekës, titulluar "Letërsi e angazhuar – art politik", në të cilin shtjellohen mendime dhe shtrohen pyetje mbi rrjedhat e letërsisë pas J.P. Sartre, teksteve të tij pro "letërsisë së angazhuar në një front opozitar" dhe zhvillimeve të sotme të "littérature engagée" me motivim politik. Përveç artikullit të Silvana Lekës, revista "Poeteka" në Nr. 47 sjell "poezi të angazhuara" nga Jazra Khaleed dhe Miloš Živanović, në shqip nga Eleana Ziakou Zhako dhe Ben Andoni. Më tej gjendet një tregim nga Ardian Kyçyku, poezi nga Gentiana Minga, kritikë letrare nga Raffaele Taddeo, një studim i Albert Gjokës, kushtuar librit "Letra gruas sime të vdekur", mes Gjovalin Gjadrit dhe Zejnep Gjadri-Toptanit. Një nderim i veçantë dhe unik i bëhet në faqet e revistës "Poeteka" 47 shkrimtarit të mirënjohur francez Jean d'Ormesson, përkthyer nga Miriam Neziri. Në rubrikën e tij "FactFiction", Arian Leka, shkruan mbi "luftën e ftohtë" në bibliotekë, ku rrëfehen edhe përjetime të fundme nga përzënia e diplomatëve rusë nga Tirana dhe të mësuesve turq nga Prishtina. Po aty gjendet edhe artikulli provokativ i Aleksandar Pavlović, "Çfarë mund të mësojnë gjermanët dhe francezët prej serbëve dhe shqiptarëve?", përfshi edhe artikuj nga Jeton Neziraj, Saša Čirić dhe Duško Lopandić, për t'u mbyllur me tragjedinë "Skënderbeu" të Et'hem Haxhiademit. Në rubrikën artist i ftuar në revistë, vjen një cilël me 15 punime grafike nga Meri File.







Dr. Silvana Leka: Letërsi e angazhuar – art politik në shekullin XXI?

Prej kohësh ngulmohet në faktin se artistët nuk duhet të bëhen mjete, vegla apo marioneta në duart e politikës. Po çfarë sugjerohet për këtë? Letërsi e angazhuar? Përsëri letërsi e angazhuar edhe në shekullin XXI…? E angazhuar si, dhe në ç’drejtim? Letërsi e angazhuar politikisht, e vendosur kundër politikave dhe ngjarjeve aktuale? Letërsi e angazhuar, si përqeshje dhe satirë, humor i zi ndaj çështjeve sociale, ndaj temës së emigrantëve, ndaj rikthimit të histerisë së masave dhe pranisë së kampeve në Europë? Letërsi e angazhuar ndaj çështjeve gjinore, fobive, përndjekjes dhe persekutimeve të ndryshme që u mbartën nga shekulli XX drejt shekullit XXI, ndaj luftërave në Siri apo valës në rritje të fashizmit politik dhe kapitalizmit agresiv në vendet e Europës juglindore? Apo letërsi që shkruan të kundërtën e asaj që bën politika dhe institucionet, kur gabojnë? Një letërsi që i kundërvihet asaj që shpesh njerëzit e besojnë verbërisht. Një letërsi rezistence, kundrejt asaj që është kthyer në cliché, kundër asaj që pranohet edhe pse nuk na pëlqen, ngaqë njerëzit janë thyer, ngaqë shpresat dhe besimi janë rrëzuar dhe të gjithë ndihen të lodhur, të zhgënjyer dhe të dorëzuar? Mos vallë angazhim do të thotë ngulmim i një autori ndaj të njëjtës çështje: angazhim ndaj lexuesit dhe ndaj zejes së shkrimit për të krijuar një vepër të mirë? Vërehet se arti është larguar mjaft nga shërbimi dekorativ-zbvavitës, duke u përfshirë gjithmonë e më thellë në çështje sociale dhe në “dokumentojnë pasojat e tmerrshme të politikës” mbi jetët e njerëzve gjatë shekulli XX, siç e paraqet atë Stuart Scheingold në librin “The Political Novel”. Duhet thënë se nga njëra anë, krahas pranisë, vërehet edhe rënia e angazhimit politik, por prirja social-politike, ka qenë përherë në letërsi. Ndërkohë, arti dekorativ-zbavitës ka qenë një prani jo e ndjeshme, një nënlloj letrar, le ta quajmë dhe jo fort me ndikim, përballë letërsisë. Mjaft të përmendet romanet kundër Luftës së Dytë botërore, veprat që kundërshtuan diktaturat, proza e shekullit XX që përmes letërsisë analizoi katastrofën e Holokaustit, traumat në shoqëritë postdiktatoriale apo kontradiktat e demokracive në botë.

Por në kohë të ndryshme dhe në rende të ndryshme shoqërore termi angazhim në letërsi ka njohur disa kuptime, të cilat shpesh kanë qenë edhe të kundërta. Për Bashkimin Sovjetik, për shembull, angazhimi në letërsi kishte gjithmonë kuptimin e agjitacionit dhe propagandës në dobi të kauzës socialiste dhe simpatisë ndaj komunizmit.

Por pavarësisht këtyre, ekziston edhe një term i përpiktë që këtë letërsi e përkufizon tek letërsitë e angazhimit etik, shoqëror e politik. Ndonëse prirja dhe qëndrimi politik vërehet që me veprat e para të tragjedisë dhe komedisë greke, dhe madje, sipas disa studiuesve edhe teatri i Shakespeare-it, sidomos me Rikardin e III-të, është “një teatër politik” edhe kryevepra e George Eliot-it, Middlemarch po ashtu, termi “letërsi e angazhuar” lidhet me rastin kur shkrimtari e shpall haptazi dhe jo vetëm në forma letrare, përmes veprës, angazhimin e tij ndaj një çështjeje apo një kauze, të tilla si ato që u shfaqën menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore.

Në këtë rrjedhë u përfshinë sidomos shkrimtarët dhe filozofët ekzistencialistë francezë të gjysmës së dytë të shekullit XX, të cilët ofruan qasje intelektuale në trajtimin e çështjeve publike, për t’ia lëshuar vendin më vonë dramave realiste të Arthur Millerit, teatrit epik të Bertolt Brecht, komedive të Dario Fo apo autorëve si Selman Rushdie, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Carly Churchill, Ayn Rand, Jean Genet, Margaret Atwood, Jonathan Coe dhe shumë të tjerë. Por letërsia e angazhuar nuk është një fenomen që i përket përjashtimisht kohërave moderne. Lista që mund të fillonte me Eskilin, për të kaluar në shekullin XIX me Anthony Throllop e për të vijuar me Ushtarin e mirë Shvejk të Jaroslav Hašek, pasurohet edhe me “Esetë” e Montaigne, shkruar me angazhim publik e qytetar shekuj më herët se të lindte termi “letërsi e angazhuar”.

Duke u kthyer pas në kohë sjell në vëmendje se ishin vetë shkrimtarët e shekullit XX ata që kërkuan ta veshin me qëllime veprën e tyre dhe të shtronin pyetjet nëse një vepër letrare duhet të jetë e dobishme (?) e nëse po, kujt duhet t’i shërbejë kjo vepër(?).

Letërsia e angazhuar gjatë shekullit XX nuk ishte dhe as nuk mbeti thjesht një term. Ajo u realizua si një lëvizje, që kishte lindur në formë kundërvënieje ndaj autorëve të shekullit të XIX dhe fillimit të shekullit XX, të cilët e shihnin botën të distancuar kur vinte çështja e përballjes “realitet – art”. Ata nuk përfshiheshin fort në shoqëri, duke pëlqyer të mbeteshin “magjistarë të fjalës” apo “dëshmitarët me status të privilegjuar” artistik.

Qasja e tyre u braktis, sidomos me fillimin e Luftës së Parë botërore, duke e zhvendosur shkrimtarin drejt zhytjes në realitet, duke e përfshirë atë në “valët dhe vorbullat e jetës” dhe duke e nxitur të mbajë një qëndrim të caktuar dhe haptazi moral e publik lidhur me atë që ndodhte në shoqëri. Mbeti pak vend për mbrojtësit e veçuar të vlerave humane dhe estetike, të cilët besonin se arti do ta shpëtonte botën. Mbeti pak hapësirë edhe për sogjetarin e vetmuar të shpirtit njerëzor. Llogoret e luftërave ishin ato që ndanë edhe pozicionet e autorëve. Nga tërheqja në botën e shkrimeve të tyre, nga kujdesi për të skalitur personazhet e vet, shkrimtarët e shekullit XX kaluan në aktivizëm qytetar dhe në përfshirjen publike mes njerëzve.

Lëvizjet për art të angazhuar kishin marrë nxitje edhe prej mendimtarëve, të cilët e plotësuan aktivizmin me mendim filozofik. Formalizmi, fenomenologjia, ekzistencializmi, strukturalizmi dhe poststrukturalizmi i dhanë shpjegim dhe baza teorike veprimit që kishte nisur ndërkohë. Por nëse do të duhej që kronologjinë e kësaj forme të letërsisë ta fillonim me një emër, ndër më të parët do të ishte ai Jean-Paul Sartre. Ky autor ringjalli idenë e përgjegjësisë së madhe dhe thellësisht serioze që merr mbi vete shkrimtari ndaj shoqërisë në të cilën bën pjesë. Përgjegjësia e shkrimtarit, sipas tij, mund të merrej në kuptimin e ngushtë, si angazhim i një pjesëtari të një kulture të caktuar, por edhe si angazhim ndaj një forme të zhvillimit të qytetërimit në përgjithësi. Kjo, pasi pyetjes retorike se “Çfarë është letërsia?”, Sartre i përgjigjet me fjalët se letërsia na hedh e përfshin në betejë dhe se të shkruarit është një mënyrë për ta dashuruar lirinë…”, por nga ana tjetër ai nuk e pranon mendimin e shpirtrave ushtarakë, duke kundërshtuar se littérature engagée është realizmi i vjetër socialist, nëse nuk është një ringjallje e populizmit, vetëm se më agresiv.

Lidhur me konceptin e letërsisë së angazhuar dhe, duke qartësuar pikëpamjet e tij mbi marrëdhëniet midis letërsisë dhe politikës e më gjerë, Jean-Paul Sartre, në tekstin shoqërues të Les Temps Modernes (1945), të cilin e shfrytëzoi për t’u shprehur ndaj littérature engagée, qortoi Marcel Proust për vetëpërfshirje të tepruar në tekst. Angazhimi i sugjeruar nga Sartre kuptohej si një sfidë morale dhe individuale e tij. Ky qëndrim përfshinte përgjegjësitë që merr autori, përshtatjen e sjelljeve publike që bën ai, përfshi këtu edhe format e shfaqjes së angazhimit, që nga pjesëmarrja në partitë politike e deri në drejtimin e shtypit, gazetave e revistave etj.

Më shumë sesa rekrutim apo rreshtim në formacione politike, bëhej fjalë për zgjedhjen e lirë të tij apo marrja e një qëndrimi për çështje të ndryshme politike. Por ajo që erdhi si produkt i asaj sjelljeje ishin qëllimet me dobi shoqërore. Angazhimi në letërsi, bënte fjalë për një kërkesë, një parim dhe një qëndrim. Është shkrimtari ai që vetëpërcaktohet, duke e ndjerë veten pjesë të një angazhimi në mënyrë të vullnetshme. Përveç Sartre, shekulli XX solli emra të tjerë të letërsisë së angazhuar, si George Orwell, që shkroi romane kritikë mbi regjimet totalitare, Eugene Ionesco që, përmes figurës së rinoqerontit krijoi metaforën e totalitarizmit dhe përshkallëzimin e fashizmit në Europë, Albert Camus, që mbajti qëndrime të hapura ndaj konfliktit algjerian apo André Malraux, që denoncoi Luftën Civile spanjolle.

Pozicioni që zgjodhën autorët apo artistët që u përfshinë në lëvizjen për letërsi të angazhuar erdhi si në formën e një reagimi jo kundrejt diçkaje të paemërtuar, por kryesisht kundër artit për art. Formë e kësaj kundërvënieje është gjithashtu edhe shprehja kundër asaj forme arti ku artisti priret dhe ndihet më shumë i detyruar ndaj zejes letrare sesa ndaj lexuesit, komunitetit dhe shoqërisë.

Edhe letërsia shqiptare që u zhvillua pas vitit 1944 ka historinë e saj lidhur me angazhimin e arteve dhe artistit në shoqëri. Letërsisë i kërkohej të ishte jo vetëm e angazhuar, por edhe letërsi e partishme, në shërbim të propagandës. Ky angazhim, i cilësuar si “tendenciozitet”, ishte shfaqur në formë kërkese që në vitin 1947, kur një artikull i Fadejevit i botuar në “Literatura jonë”. Ndër të tjera autori shprehte tezën se zor mund të gjenden artistë më tendenciozë se Balzak, Dickens apo dhe Mark Twain, të cilët e “demaskuan kapitalizmën”, qoftë përmes mendimeve të vetë autorëve apo përmes fjalëve të personazheve të tyre. Në këtë këndvështrim letërsia shqiptare e atyre viteve trajtohet si një armë ideologjike, ndërkohë që dhe autorët mbeteshin thjesht militantë. Ndaj asaj letërsie u krijuan pritshmëri shoqërore e politike, madje iu hartuan plane e u caktuan detyra konkrete, siç shihet në fletët e revistës “Literatura Jonë” në vitin 1949, në artikullin me titull “Plani dyvjeçar i shtetit dhe detyrat e Shkrimtarëve” Tridhjetë vjet më pas, në fjalimet e Enver Hoxhës Për letërsinë dhe artin, hidhet teza se “që të gjykohen veprat e një shkrimtari, bashkë me to duhet të gjykohet edhe aktiviteti i tij politik”.

Por paradigma pro dhe kundër letërsisë së angazhuar, që nisi nga Sartre në vitin 1948 me pyetjen “ç’është letërsia” dhe që vijoi drejt viteve ’50-’60 me “Nouveau Roman”, duke shpallur vdekjen e angazhimit letrar, pasoi me diskursin postmodern mbi “epokën e fundeve”, ku njeriu ka mbërritur “në fund të meta-rrëfimeve” (Lyotard), ku ka ardhur “fundi i historisë” (Fukuyama) si dhe “në fund të letërsisë.” (Demanze, Viart).

Sot, kur njeriu i është “nënshtruar doktrinave ideologjike”, duket se paradigma e formës së angazhimit letrar po rikonceptohet. Përmes eseve, poezive, teksteve nonfiction, vërehet një formë ndryshe e shfaqjes së kundërshtimit, e refuzimit kritik, që i rri disi larg formulës së angazhimit të Sartre. Por lexuesi, nga ana tjetër, së paku gjatë dekadës së parë të shekullit XXI, po dëshmon se ka më tepër etje për informacion sesa për letërsi, të angazhuar apo jo. Sidoqoftë, forma të angazhimit vërehen gjithmonë e më shumë në poezi dhe sidomos në “teatrin politik”, që herë pas here e shohim të shfaqet edhe në skenat shqiptare. Por a ka letërsia ndonjë rol a ndonjë qëllim tjetër më të lartë, përtej argëtimit?, do të pyeste Mario Vargas Llosa disa vite më parë. Për të mos e shfaqur haptazi pesimizmin lidhur me kalimin e artit thjesht në zbavitje, disa nga tekstet që botohen në këtë numër të revistës paraqesin forma të reja të angazhimit moral dhe qytetar në kontekste të tjera shoqërore, për të kundërshtuar banalitetin e së keqes dhe të keqen vetë, përmes letërsisë dhe shkrimit kushtuar idealeve që mbijetuan me shekuj, më së shumti lirisë.

Jazra Khaleed – IKU SIRIA, IKU

Iku Siria, iku;

mori shamitë e saj, rrugët, rrënojat

hodhi në krahë të vdekurit e saj dhe iku.

Mori gjuhën e saj dhe çështjet personale,

hapësirën ajrore dhe forcat tokësore,

mori pozicionin e saj gjeopolitik dhe iku.

Iku Siria, iku;

e panë një mëngjes tek linte çelësin

nën rrogozin e derës së jashtme,

tek thoshte një lutje të shpejtë,

tek lidhte këpucët dhe ikte.

E panë të përshëndeste Haxhikun, që kishte dyqanin e perimeve tek qoshja,

Kurnat as Saudën, Detin e Vdekur dhe të ikte.

E panë të përshëndeste pemët e mollëve në oborrin e saj,

qenin që flinte në rrugë,

korrespondentët e Agjencisë Reuters.

Iku Siria, iku;

nuk mbante dot më vdekje të tjera në trup,

nuk mbante dot më vdekje të tjera nën lëkurë.

I kujtohen një nga një të vdekurit e saj

edhe pse janë me mijëra e mijëra,

edhe pse s’di më aritmetikë, mbledhje e zbritje.

I kujtohet Nabili që thërriti “Liri për Sirinë”

dhe i prenë të dy gishtat,

i kujtohen fëmijët që i varën në shesh,

se shkruajtën në mur “Doktor, tani është radha jote”;

i kujtohet Lukmani, poeti, të cilin e pushkatuan

bashkë me librat e tij e foljet ndihmëse,

Faiza që e zuri muri bashkë me dy vajzat e saj.

I kujtohet rrethimi i Homsit dhe Baba Amri,

plaku me pendë që u thërriste me zë të lartë mushkave të tij,

mësuesja Latakia, ajo me syzet me tel,

që u lexonte fëmijëve poezi të Sanijes Salih,

infermierja që qante në spitalin Jisr al-Shughur,

macja që ndehej nën hijen e një Toyota Highlux.

I kujtohet Abuja, berberi, krehërat dhe erzinat e tij,

kur njëherë i preu gabimisht veshin bashkëfshatarit të tij;

i kujtohet gjyshja Meisam, që gatuante çdo të diel

pulë më koriandër për gjithë familjen,

derisa një ditë ia behën ushtarët në prag;

i kujtohen fëmijët qe loznin me top në rrugë,

kur një fuçi plot me TNT shpërtheu ngjitur në Khalil,

ndërsa ishte radha e tij të luante portierin.

I kujtohen gjithë emrat e të torturuarve,

organet e prera gjenitale,

zgavrat e zeza në bulbat e syve.

I kujtohen gjithë emrat e të vdekurve të saj,

edhe pse janë me mijëra e mijëra,

edhe pse s’di më aritmetikë, mbledhje e zbritje.

Iku Siria, iku;

la pas një hartë të Europës në arabisht

bashkë me ca letra të Ibn Al Arabit.

La pas kapelen dhe syzet e leximit,

flamurin me yje dhe simbolin e saj kombëtar.

Mori me vete Orontin, por la pas Eufratin,

mori me vete Damaskun, por las pas të shtatë portat,

mori me vete malet dhe fushat e iku.

Thonë që thërriti: “Mjaft më me vdekjen!”

rregulloi fustanin e saj e iku.

Ishin duart e saj plot me njerëz,

Thonë, se çdo hap i saj ishte baraz me katër pash detarë,

dhe okatë e dhimbjeve, ah të papërballueshme,

ashtu si i hiqte zvarrë.

Iku Siria, iku;

ushtarëve të Hezbollahut u rrëshkiti toka nën këmbë

edhe ushtarëve amerikanë u rrëshqiti toka nën këmbë.

Ushtarëve iranianë, sidomos atyre, u rrëshqiti toka nën këmbë!

Mbeti këshilli i ministrave pa vend që të qeverisi,

bombarduesit rusë pa qiell që të fluturojnë.

Dhe ngelën të gjithë të shikojnë të habitur vrimën e zezë në hartë.

Sepse iku Siria, iku

dhe askush s’e di drejt çfarë udhe shkoi.

Përktheu nga origjinali greqisht, Eleana Zhako

Arian Leka: Një për të gjithë – të gjithë për një libër

Ndërkohë, në kampin e familjes sime të vogël, me nënën dhe babanë biologjikë, ndodhën zhvillime të tjera. Prindërit më miklonin t’i lija gjyshërit e të kthehesha në shtëpi, si një i birësuar thuajse. Lufta e parë filloi nga im atë. Pasi vëzhgoi se “daja i Rusisë”, që kishte studiuar në Sevastopol, e kishte mbushur bibliotekën me libra rusë dhe bolshevikë, im atë vendosi të fuste “literaturë europiane” në bibliotekën e shtëpisë.

Romanit Të fejuemit, të Aleksandër Manzonit, trashëguar nga botimet e viteve 1940, iu bashkuan romanet Zjarri të Henri Barbusse dhe Zherminalin e Emilé Zola. Më pas zunë vend në bibliotekë Organonin e Vogël i Bertolt Brecht-it dhe poezitë e Federico Garcia Lorca-s. Karl Marx-i dhe Fridrich Engels-i, si sovranë që ishin të dy, hynë me librin Mbi letërsinë dhe artin. Pas tyre mbërritën Tre shokët e Remarque-ut, Ema Bovari e Flaubert-it, Bethoveni i R. Roland-it, Emili Galotinë i Lessing-ut, Trandafilat e E. Triolet, Perënditë kanë etje të Anatole France. Xha Gorioi, Iluzione të humbura, Evgjeni Grandeja, Gobseku dhe gjithë ç’ishte më e njohura prej virtyteve dhe veseve të Francës dhe Anglisë, mbërritën në shtëpinë tonë, bashkë me, Goethe-n, Heinrich Heine-n, Robert Burns-in dhe Charles Dickens-in. Kësisoj, si pa u kuptuar, ndarja u thellua mes nesh. Librat po bëheshin shkak që njerëzit e një familjeje të ndaheshin. Biblioteka u fut në mes nesh si Mur Berlini. U bë e dallueshme. Daja “i Rusisë” dhe im atë kishin shpallur një luftë letrash.

Lufta e pazakontë. Luftë mes bibliotekave. Ndoshta më të çuditshmen dhe më të marrëzishmen mes llojit të luftrave, që mund të ketë ndodhur në rajonin tonë gjysmë të çmendur dhe gjysëmpragmatik. Me kohë mësova se ethja e luftës dhe e garës së armatimit me libra nuk kishte prekur vetëm familjet tona. Lufta ishte përhapur edhe mes fqinjëve tanë. Lufta për libra kishte pllakosur mbi fshatra, mbi qytete, mbi çdo katund dhe mbi çdo repart ushtarak. Ishte vërtet një nga luftërat më vetësakrifikuese mes luftrave civile të ndodhura në faqe të historisë. Libra të njëjtë, si veshjet, si këngët dhe si ushqimet. Nuk ka rëndësi se ku ndodheshe, në shtëpi, në shkollë, në një fabrikë, në burg, në anije apo në një postë kufitare në mal. Librat në biblioteka ishin po ata. Betimi klasik i Tre Moskëterëve, përshtatur si slogan për shoqërinë komuniste. Një për të gjithë – të gjithë për të njëjtin libër. Libra të njëjtë për të gjithë. Lindja kundër Perëndimit! Letërsia perëndimore kundër asaj lindore! Demokracitë popullore të Lindjes luftonin kundër shkrimtarëve përparimtarë europianë…! Jakobinët kundër zhirondinëve letrarë! Revolucionarët lindorë kundër revolucionarëve perëndimorë…!

Por asnjëri prej të dyve, as daja “i Rusisë” dhe as im atë nuk e kuptonin absurdin që i përndiqte të dy. Librat që vinin nga Lindja, njëlloj si ata që vinin nga Perëndimi, nuk ishin libra të ndaluar dhe nuk e rrezikonin aspak regjimin komunist. Paradoksalisht, e gjithë lufta e tyre kryhej për libra të aprovuar nga censura. Pavarësisht nga pretendimet, të dy palët, si një pluralizëm fals, po i mbushnin raftet e bibliotekave të tyre ose frymëzime bolshevike lindore ose me frymëzime komuniste të Perëndimit të majtë. Rrugë të mesme nuk kishte. Për modernët, postmodernët dhe revizionistët nuk kishte mbetur as edhe një skutë në bibliotekat tona puritane. Edhe kur shkrimtarët vinin prej Lindjes edhe kur ata vinin prej Perëndimit, librat që lexuam i përkisnin të njëjtës kauzë: atyre që kritikonin borgjezinë kapitaliste dhe atyre që lëvdonin komunizmin. Luftohej, sidoqoftë. Dhe lufta, ndonëse absurde dhe pa heroizëm, kishte jo pak sakrificë. Teksa luftonin që kush e kush të sillte sa më shumë libra në shtëpi, dy mikrofuqitë tona familjare, “daja i Rusisë” dhe im atë i Perëndimit komunist, e kishin holluar paq buxhetin, i kishin rrafshuar dhe shkundur keq financat familjare, duke shpenzuar çdo kursim për politikat e tyre të armatimit me dije dhe kulturë sovjeto-marksiste. Të gjithë kundër të gjithëve për libra të kuq.