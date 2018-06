“Po e ndjellin protestën e kuksianëve që të eklipsohet çështja e Xhafajt”

Qeveria duket se ka vendosur të bëjë lëshime të ndjeshme për banorët e zonës së Kukësit, që do të lëvizin në Rrugën e Kombit.

Ata do paguajnë 2 mijë lekë vajtje-ardhje.







Megjithatë kuksianët duken të vendosur për të mos lejuar asnjë tarifë.

A do ngrihen ata në protestë sërish?

Vështirë të bësh një parashikim të tillë, megjithatë analisti Agron Gjekmarkaj shkruan te Panorama se kryeministri Edi Rama po e ndjell qëllimisht revoltën e kuksianëve.

“Rama ka paralajmëruar ndryshime në kabinet gjatë muajit shtator. Dorëzimi i Fatmir Xhafaj, edhe pse etikisht i rënë, do të thotë rënie e qeverisë së tij. Rama do të fitojë kohë për të bërë ndërrime në grup, që do të lidhen me procesin e hapjes së negociatave, moshapjes së tyre apo hapjes me kusht! Ndërkohë, Kryeministrit, i cili bashkë me ekipin e tij rri arave e monopateve të atdheut çdo ditë të lume e duke marrë rreze, duke bërë muhabet e propagandë me qytetarët, i duhet një provokim dhe një ngjarje e re. Skenografia po përgatitet përsëri në Kukës bash në tunelin e Kalimashit, nga ku kamerat dje na njoftuan se po ngrihen karakollet e reja për të vjelur taksat e kalimit! Për kuksianet, ata qerratenj që pas pesë vitesh demonstruan se jo të gjithë e gjithçka është blerë, u tha që do të jetë e reduktuar.

Por në çdo rast, ajo mbetet një padrejtë- si sepse për ta s’ka një mundësi të dytë, një tjetër udhë. Gjasat janë që qeveria po e ndjell përsëri protestën e tyre. Duhet eklipsuar halli i Xhafajt që u rëndon socialistëve në qafë si gur varri. Kësaj anë, mbi të keqen nuk reflekton askush, thjesht përgatitet terreni për diçka më të keqe që të mbulojë pararendësen. Rama po tenton të bëjë regjisorin për të provokuar një lajm me protesta, kuksianë, rrugë e taksa. Pastaj, nga televizioni i tij “ERTV” do të zbulojë grupe armiqësore që po dëmtojnë imazhin e vendit, me një fjalim rrëqethës! Mjerë kush të guxojë pas asaj ditë të belbëzojë “Uo Pasha”!” shkruan ai.