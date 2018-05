Plas humori në rrjetet sociale, Saimir Tahiri zëvendëson bustin e Qemal Stafës

Saimir Tahiri dha sot dedhe zyrtarisht dorëheqjen nga mandati i deputetit, çka i hap rrugën prokurorisë edhe për një arrestim të mundëshëm të tij.

Menjëherë pas këtij vendimi, në rrjetet sociale shpërthyen edhe memet humoristike. Disa prej tyre e krahasojnë me Qemal Stafën, duke ironizuar në këtë mënyrë se ai ka rënë “dëshmor” duke u goditur nga njerëzit e partisë së tij.

Disa të tjerë kanë ironizuar marrëdhënien e Tahirit me Ramën apo dhe përplasjen e ashpër me Ilir Metën.

Mapo.al ju sjell disa nga fotot humoristike në rrjetet sociale.