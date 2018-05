“Plas” bomba te Napoli, ylli i tyre akuzohet për lidhje me mafian italiane

Portieri i Napolit, Pepe Reina është ftuar në një seancë dëgjimore nga Federata Italiane e Futbollit lidhur me shoqatën e tij me individë të lidhur me mafien.

Spanjolli, i cili do të bashkohet me Milanin në sezonin e ardhshëm, do të përballet me komitetin disiplinor të FICG së bashku me ish-kapitenin e Italisë, Fabio Cannavaro dhe ish-mbrojtësin e Juventusit Salvatore Aronica.







Një hetim nga departamenti anti-mafio i Napolit i quajti të tre futbollistët në një raport që çoi në thirrjen e panelit disiplinor.

Sipas njoftimeve në mediat italiane, kjo është një nga arsyet pse napolitanët vendosën të mos rinovojnë kontratën e Reinës.

FIGC thotë se Reina ka pasur dhe vazhdon të ketë shoqëri dhe miqësi me Gabriele Esposito, Francesco Esposito dhe Giuseppe Esposito. Të implikuar në këtë organizatë kriminale dyshohet të jenë dhe tre skuadrat italiane, Napoli, Sassuolo dhe Palermo.