Plagosja në Tiranë: Zbardhen detaje nga ngjarja

Një person është plagosur me armë zjarri mbrëmjen e djeshme në Tiranë.

Ngjarja ka ndodhur tek sheshi ‘Shqiponja’, ndërsa “BalkanWeb” raportin se i plagosuri është Bledar Brinja 34 vjeç.





Ai është plagosur në këmbë dhe është transportuar me urgjencë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Mesohet se kanë qenë dy persona me motor që kanë qëlluar me armë ndaj 34-vjecarit me origjinë nga Kukësi i cili po udhëtonte me një mjet tip ‘Golf’.

Policia ka ngritur pika kontrolli për kapjen e autorëve dhe vijon punën për zbardhjen e shkaqeve.

Njoftimi i policisë:

Rreth ores 21.25, shtetasi B.B, 34 vjeç, banues në Tiranë, ka shkuar vetë në spital me mjetin e tij, i plagosur me armë zjarri në këmbë tek sheshi “Shqiponja”, në rrethana ende të pa qarta, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.