Qytetarët maqedonas i jane drejuar sot kutive të votimit, për të votuar për referendumin për emrin e Maqedonisë. Mbi 1.8 milionë qytetare jane rregjistruar per te shprehur vullnetin e tyre. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7:00, për të vijuar deri në orën 19:00. Ky referendum ka vetem një pyetje: A jeni për anëtarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë?

Rreth 12 mijë vëzhgues vendas dhe 320 vëzhgues të huaj janë akredituar për ta ndjekur procesin. Ndërkohë, ditën e djeshme shfrytëzuan të drejtën e votës personat e sëmurë, të burgosurit si dhe shtetasit që jetojnë jashtë Maqedonisë.







Parlamenti e ka miratuar tashmë emrin Republika e Maqedonisë së Veriut, por kundërshtimi nga ana e presidentit George Ivanov, e çoi çështjen drejt verdiktit të popullit. Që referendumi të jetë i suksesshëm, duhet që të paktën 853 mijë qytetarë të votojnë pro tij.

Mirepo pese ore nga hapja e qendrave te votimit, mediat raportojne se sipas shifrave zyrtare, deri me tani (ora 12.00) rezulton te kene votuar vetem 2.45% e votuesve, nje numer ky teper i vogel, duke vene ne pipepyetje edhe suksesin e ketij referendumi