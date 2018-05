Piu kafe me ambasadorin Lu, Manjani tregon bisedën: Sheshuam ca keqkuptime

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka reaguar lidhur me takimin që pati me ambasadorin amerikan në Tiranë, Donald Lu.

Ai pohoi se kishte pirë kafe me Lu-në pa asnjë kompleks dhe paragjykim, edhe pse disa herë Manjani nuk i ka përkrahur qëndrimet e ambasadorit.







Përmes një statusi në “Facebook”, Manjani, që vjen nga radhët e LSI-së tregoi se me ambasadorin e SHBA-ve folën për të sotmen dhe të ardhmen, ndërsa shtoi se kishin sheshuar çdo keqkuptim mes tyre në të shkuarën.

Kujtojmë se Manjani dhe ambasadori Lu u fotografuan teksa pinin kafe në një nga hotelet e rëndësishëm në Tiranë.

STATUSI I MANJANIT:



“Po, pimë një kafe së bashku me Ambasadorin Lu. Pa asnjë kompleks e as paragjykim.

Asgjë personale!

Folëm goxha, për të sotmen dhe të ardhmen… Edhe për të shkuarën folëm pak. Sheshuam edhe disa keqkuptime që na mbanin larg…

Nuk mund të them më shumë, sepse dua të respektoj Ambasadorin dhe konfidencën që i ofruam njeri-tjetrit…

Faleminderit medias për vemendjen!”