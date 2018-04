Peshkatari ra në kontakt me energjinë dhe ndërroi jetë, policia e Lezhës zbardh ngjarjen

Një peshkatar 32-vjeçar në Lezhë ka gjetur vdekjen ditën e sotme, pasi e ka zënë korenti. Ai ka qenë duke peshkuar, por kallami që ai përdorte për peshkim ka rënë në kontakt me telat që përcillnin energjinë dhe e ka lanë të vdekur.

Ai ka mbërritur i pa jetë në spitalin e Lezhës. Mësohet se ai ka qenë duke peshkuar në një kanal në Shënkoll.





“Me datë 09.04.2018 , rreth orës 17:15 është marrë njoftim tek Salla Operative, se në Shënkoll, një shtetas ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet policore që kanë konstatuar se shtetasi L.B. 32 vjeç, banues në Tiranë , ka qenë duke peshkuar tek një kanal në Shënkoll, dhe kallami me të cilin peshkonte ka rënë në kontakt me një kabull të rrymës elektrike.

Është dërguar menjëherë në Spitalin Rajonal të Lezhës, por ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë , ndodhen në vendngjarje e po hetojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, thuhet në njoftimin e policisë.