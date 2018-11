Pesë gabime në të ushqyer që duhet të shmangni nëse po përpiqeni të humbni peshë

Nga Yasmine Probst dhe Vivienne Guan, The Conversation

Shumë njerëz pyesin pse ata nuk janë duke humbur peshë kur po ndjekin një dietë të rreptë dhe stërvitje rutinë. Një arsye e mundshme është se, ato që duken si opsione të shëndetshme, nuk janë ashtu siç duken. Shumë ushqime dhe pije përmbajnë yndyrna të fshehura, sheqerna ose kripëra, që secila prej tyre do të frenojë përpjekjet tuaja për të humbur peshë. Përveç kalorive, këto ushqime të shijshme ju hapin më tej oreksin. Humbja e peshës lidhet kryesisht me balancimin e kalorive në organizëm. Nëse jeni duke u përpjekur për të humbur peshë, ose thjesht duke kërkuar një mënyrë jetese të shëndetshme, këtu janë pesë kurthe të zakonshme që mund t’ju pengojnë.







Çdo sallatë ju bën mirë

Perimet janë të dobishme, absolutisht. Por sallatat shpesh përfshijnë përbërës të tjerë, të cilët do të rrisin kaloritë tuaja. Një sallatë Cezar duket e gjelbër dhe me gjethe, por është e mbushur me yndyrna të fshehura nga proshuta (8g * yndyrë, 360kJ), djathë parmesan (6g yndyrë, 340kJ) dhe salcë sallate kremoze (20g yndyrë, 770kJ). Pra, një sallatë Cezar ju jep 70% të konsumit total të përditshëm të yndyrës për një të rritur mesatar në një vakt.

Në të njëjtin nivel me këtë është një sallatë me makarona, e cila shpesh shihet në pikniket familjare. Një shërbim anësor i kësaj vlen pothuajse 920 kalori.

Yndyrnat sigurojnë kaloritë më të larta nga ushqimi (ndjekur afër nga alkooli, por do flasim më shumë për atë më vonë). Pra, jini të kujdesshëm ndaj sallatave dhe salcave dhe ushqimeve me yndyrna të larta që mund të përmbajnë kalori shtesë në vaktin tuaj.

Unë nuk ha ushqime të varfëra në vlera ushqyese, vetëm ushqime të shpejta

Australianët konsumojnë më shumë se 30% të kalorive të tyre nga ushqime diskrete ose ‘junk’, të tilla si biskota, patate të skuqura dhe çokollata. Asnjë nga këto nuk na japin ndonjë ushqyes vital. Këto janë ushqime nga të cilat duhet të largohemi për të humbur peshë.

Por shumë njerëz bëjnë gabimin e ngatërrimit të ushqimit të shpejtë me ‘snacks të shëndetshëm’ në dukje, të tilla si bare muesli dhe topa proteinike. Ndërsa këto mund të pretendojnë të jenë të shëndetshëm dhe organike, ato shpesh janë të përpunuara dhe të larta në kalori.

Bare Muesli përmbajnë përbërës të shëndetshëm, siç janë tërshëra, arra dhe fara. Por, duke u ngjitur të gjitha pjesët së bashku për të formuar një bar, zakonisht arrihet me një formë sheqeri. Një bar i jogurt, fruta dhe arrë mund të përmbajë deri në 4.6 lugë sheqer.

Herën tjetër që ju doni të hani një ushqim të shpejtë, pse të mos e zëvendësoni barin tuaj të muesli me një grusht arra dhe fara? Kjo do t’ju ofrojë më shumë vitamina dhe minerale të dobishme dhe më pak sheqer.

Ëmbëlsuesit natyralë janë më të mirë se sheqeri

Kohët e fundit ka ndodhur një ndryshim drejt formave më të natyrshme të sheqerit të shtuar, por ato nuk përmbajnë lëndë ushqyese shtesë dhe më pak kalori. Shtimi i shurupit të mjaltit ose agave në pjatën tuaj nuk ndryshon në vlera ushqyese nga shtimi i sheqerit në të njëjtën pjatë. Mund të shijojë më ndryshe, por ju jeni ende duke shtuar sheqer.

Herën tjetër që doni të konsumoni diçka të ëmbël, provoni të shtoni disa fruta. Ato kanë një ëmbëlsi natyrale dhe do t’ju japin vitamina dhe minerale shtesë.

Nëse zbuloni se rrënimi juaj është shtimi i sheqerit në kafe, provoni të përdorni qumështin e sojes në vend të qumështit të lopës. Ai ka një shije të ëmbël (por mund t’iu duhet pak kohë për t’u mësuar me të).

Ose provoni zvogëlimin e sasisë së sheqerit që shtoni me gjysmë lugë çaji çdo javë. Ju do të shihni që mezi vini re ndryshimin pas njëfarë kohe.

Çdo gjë e bazuar në fruta është e shëndetshme

Mendoni për bananen, e pjekur në bukën me banane. Kjo nuk është aspak një bukë, por një kek. Nëse ju keni bërë bukë bananeje, ju do të kuptoni se sa gjalpë dhe sheqer ekstra i shtohet diçkaje që natyra e ka bërë vetë të jetë e ëmbël.

Ndërkohë, pijet e frutave në përgjithësi përmbajnë vetëm 25% lëng frutash dhe janë shumë të larta në sheqer. Por edhe kur pini 100% lëng frutash, ju mungon fibra e rëndësishme që vjen natyrshëm nga frutat dhe ndihmon trupin tuaj të kuptojë se ndihet i plotë. Pra, fruti i plotë është më i miri.

Koktejlet e frutave, edhe pse janë pak më mirë se lëngjet e frutave, janë gjithashtu një kurth në të cilin mund të ngecni. Koktejlet janë përgjithësisht të përgatitur në servings të mëdha dhe mund të përmbajnë shurup ose akullore, duke ulur vlerën e tyre ushqyese.

Pijet nuk përmbajnë shumë kalori… apo jo?

Nëse jeni duke u përpjekur të humbni peshë, do të dini se pijet joalkoolike me sheqer janë një rrugë e gabuar. Por disa nga gabimet më të lehta për t’u bërë janë ato në formë të lëngshme.

Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm sa kalori janë në pijet alkoolike. Një restorant mesatar që shërben verë të kuqe është e barabartë me 1,5 pije standarde dhe përmban 480 kalori.

Pra, pas dy gota verë, jo vetëm që ju keni tejkaluar dy pije standarde të rekomanduara, por keni konsumuar edhe kalori ekuivalente për të ngrënë dy gota të plota të patateve të skuqura. E njëjta vlen edhe për birrën, ku vetëm një gotë birre barazohet me 1,6 pije standarde, të cilat janë të njëjta me 615 kalori.

Sigurisht, shumë prej nesh nuk ndalen në një.

Një fjalë e fundit

Ndoshta gabimi më i zakonshëm i ushqimit kur përpiqeni të humbisni peshë është të hahet shumë. Ne duhet të zgjedhim ushqimet e duhura, por sasia është gjithashtu e rëndësishme.

Duhet t’i dëgjojmë sinjalet që trupat tanë dërgojnë kur stomaku të mbushet plot për të mos ngrënë. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të hani ngadalë, duke përtypur me kujdes. Duke ngadalësuar ngrënien tonë, ne kemi më shumë gjasa që të dërgojmë shenjën e ngopjes para se ta teprojmë në të ngrënë.